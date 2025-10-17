Εδώ και αρκετές μέρες κυκλοφορούσε η φήμη ότι ο 53χρονος τραγουδιστής αναζητούσε νέο δικηγόρο ώστε να τον εκπροσωπήσει στη δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του. Μετά από επικοινωνία που είχε η HuffPost με τον δικηγόρο που είχε ορίσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, Γιώργο Μερκουλίδη, ακολούθησε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής. Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο».

Γιώργος Μερκουλίδης

Δικηγόρος παρ´ Αρείω Πάγω

Γιώργος Μαζωνάκης: ‘Ερχεται πολύ σύντομα μια μεγάλη ανατροπή

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να δουν το φως της δημοσιότητας εξελίξεις που θα αλλάξουν τα δεδομένα σε ό,τι γνωρίζαμε σχετικά με όσα διαδραματίστηκαν από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι σήμερα έχει αρνηθεί όλες τις προτάσεις που του έχουν γίνει για συνεντεύξεις ενώ δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί επίσημα σε ποιο νυχτερινό κέντρο θα εμφανιστεί.

Όσο για τον δικηγόρο του, αρνιόταν να μιλήσει εκ μέρους του στις εκπομπές εδώ και αρκετές μέρες, γεγονός που δεν είχε περάσει απαρατήρητο.