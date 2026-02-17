Μία από τις πιο συζητημένες- και άκρως τολμηρές- σειρές των τελευταίων χρόνων, το Heated Rivalry έκανε πρεμιέρα στο καναδικό κανάλι Crave στις 26 Νοεμβρίου και λίγο μετά ξεκίνησε να μεταδίδεται σε όλον τον πλανήτη από την πλατφόρμα HBO Max.

Πρόκειται για την ερωτική ιστορία δύο ανδρών αθλητών του χόκεϊ, αναγκασμένοι όμως να κρύβουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα που εξελίχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς μια τεράστια, απροσδόκητη επιτυχία κυρίως και οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές της, ο Κόνορ Στόρι και ο Χάντσον Γουίλιαμς θεωρούνται πλέον άκρως περιζήτητοι στη βιομηχανία του Χόλιγουντ με τη σειρά να έχει πάρει ήδη πάρει το πράσινο φως για τον δεύτερο και τον τρίτο κύκλο.

Η σειρά φαινόμενο έγινε γρήγορα viral και στα social media, ενώ πολλοί αναρωτιόντουσαν πώς μια gay σειρά με έντονες ερωτικές σκηνές ανάμεσα σε δύο άντρες αθλητές του χόκεϊ, κατάφερε να γίνει τόσο δημοφιλής στο γυναικείο κοινό. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, ο Κόνορ Στόρι, που είχε κερδίσει πρώτος τον ρόλο, επέλεξε για συμπρωταγωνιστή του τον Χάντσον Γουίλιαμς από όσους ηθοποιούς έκαναν δοκιμαστικό μαζί του, δηλώνοντας με σιγουριά πως με εκείνον ένιωσε αμέσως την απαιτούμενη χημεία.

Ο Κόνορ Στόρι και ο Χάντσον Γουίλιαμς στο εξώφυλλο του GQ.

Το Heated Rivalry είναι βασισμένο σε σειρά βιβλίων της Ρέιτσελ Ρέιντ, τα οποία, 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία τους είδαν τις πωλήσεις τους να εκτοξεύονται στην Αμερική. «Ο Τζέικομπ Τιέρνεϊ μεταφέρει με αγάπη το σύμπαν της Ρέιτσερ Ρέιντ σε μια ονειρική, αισθησιακή γιορτή της queer ταυτότητας. Το Heated Rivalry είναι ένας αδιαμφισβήτητος νικητής” γράφει το Rotten Tomatoes χαρίζοντας του 96%.

Oι κριτικές για το Heated Rivalry

Η εφημερίδα The Guardian που φημίζεται για τις αυστηρές κριτικές της, παραδέχτηκε ότι η εξέλιξη της σχέσης από το σεξ στην πραγματική αγάπη είναι αυτό που τελικά καθηλώνει τον θεατή.

Το περιοδικό TIME εγκωμίασε τον Χάντσον Γουίλιαμς για τον τρόπο που απέδωσε τον Σέιν ως έναν χαρακτήρα στο φάσμα του αυτισμού (όπως υπονοείται και στα βιβλία), κάνοντας λόγο για μια «πολυεπίπεδη, μη στερεοτυπική απεικόνιση».

Η κριτική της Washington Post στάθηκε ιδιαίτερα στην ερμηνεία του Κόνορ Στόρι: «Το πρόσωπό του αποτυπώνει ένα σύνθετο κοκτέιλ συναισθημάτων, η χημεία του με τον Γουίλιαμς είναι εκρηκτική, ενώ καταφέρνει μια εντυπωσιακή ρωσική προφορά που δίνει βάθος στον Ίλια»

Η σειρά κόστισε 2,2 εκατομμύρια δολάρια το επεισόδιο (όταν κάθε επεισόδιο του Stranger Things ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια). Ένα από τα επεισόδια που συζητήθηκε περισσότερο είναι το 5ο, με τίτλο “I’ll Believe in Anything”, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανάμεσα στα επεισόδια με την υψηλότερη βαθμολογία όλων των εποχών στο IMDb.

Μεγάλη εντύπωση προκαλεί η απροσδόκητη επιτυχία της σειράς ακόμα και σε χώρες όπως η Ρωσία, που κάθε άλλο παρά gay friendly θεωρούνται, τόσο λόγω της αγάπης της χώρας για το χόκεϊ πάγου, όσο και για το γεγονός ότι ο Κόνορ Στόρι υποδύεται έναν Ρώσο που παίζει σε ομάδα της Βοστόνης- η σειρά βέβαια είναι εξ’ ολοκλήρου γυρισμένη στον Καναδά.

Η δεύτερη σεζόν του Heated Rivalry θα κάνει πρεμιέρα το 2027.

Ενδεικτικό της επιτυχίας του Heated Rivalry είναι ότι κατάφερε να βάλει ξανά στα charts την παλιότερη επιτυχία των t.A.t.u, All the things she said, που ακούγεται σε μία από τις πιο συζητημένες σκηνές της σειράς, ενώ οι δύο πρωταγωνιστές δέχτηκαν επίσημη πρόσκληση να τρέξουν ως λαμπαδηδρόμοι στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου!

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο Variety οι δύο πρωταγωνιστές προσπάθησαν να εξηγήσουν το φαινόμενο Heated Rivarly: «Νομίζω πως η επιτυχία ήρθε γιατί δεν προσπαθήσαμε να παίξουμε τους “εραστές”, αλλά δύο ανθρώπους που απλώς δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν ο ένας χωρίς τον άλλον, όσο κι αν αυτό τους εκνεύριζε» σχολιάσε ο Κόνορ Στόρι, ενώ ο Χάντσον Γουίλιαμς, που δηλώνει straight στην πραγματική ζωή, συμπλήρωσε: «Για μένα, το κλειδί ήταν η εμπιστοσύνη των φαν: ξέραμε ότι αν αποδίδαμε σωστά τη μοναξιά που ένιωθαν αυτοί οι δύο μέσα στο πλήθος, όλα τα υπόλοιπα- το χόκεϊ, η ένταση, η δόξα- θα έμπαιναν στη θέση τους.»