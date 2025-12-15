Σε ένα καθημερινό τηλεοπτικό debate έχει εξελιχθεί (για άλλη μια φορά) η πρόσφατη διαμάχη ανάμεσα στην Ιωάννα Τούνη και τον πατέρα του παιδιού της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, μετά τη συνέντευξή του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν δει ποτέ από κοντά τη διάσημη influencer δείχνουν με χαρακτηριστική άνεση να «γνωρίζουν» τι ακριβώς συμβαίνει τόσο στο δικό της σπίτι όσο και στο σπίτι του πρώην συντρόφου της.

Κρίνουν με ευκολία αν ο νυν σύντροφος της Ιωάννας Τούνη πρέπει να κρατάει αγκαλιά τον μικρό Πάρη ώστε να μην μπερδευτεί για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας (!), για το αν κάνει καλό στο παιδί που μετακινείται από το ένα σπίτι στο άλλο (!!), και αν ο Πάρης δείχνει πιο χαρούμενος με τον Δημήτρη ή την Ιωάννα (!!!). Δημοσιογράφος, μέλος πάνελ, έφτασε στο σημείο να προτρέψει δημόσια τη διάσημη μητέρα να ζητήσει τη βοήθεια… παιδοψυχολόγου για τον γιο της. Αν εκείνη αποφάσιζε να κινηθεί νομικά εναντίον του, θα της έδινε κάποιος άδικο;

Και κάπου εκεί χάνεται τελείως το μέτρο με τη δικαιολογία ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν ανοίξει διάπλατα την πόρτα του σπιτιού τους και μας έχουν καλέσει όλους μαζί να κάνουμε αρμένικη βίζιτα σε όλα τα δωμάτια. Πού αρχίζει και πού τελειώνει όμως το ηθικό δικαίωμα ενός σχολιαστή με τηλεοπτικό βήμα άρα και μια δημόσια επιρροή ανάλογη με το βάρος του όνοματός του; Είναι δημοσιογραφική επιτυχία να κυνηγάς με μια κάμερα μια μάνα που κρατάει αγκαλιά το παιδί της ρωτώντας την- έστω και με ευγένεια- για την κόντρα της με τον πρώην άντρα της;

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα (της Τούνη)

Η περιβόητη πόρτα στη ζωή της Ιωάννας Τούνη, η οποία φυσικά θα δέχεται πάντα πιο έντονη κριτική ως χωρισμένη μητέρα σε μια πατριαρχική κοινωνία, οφείλει να κλείνει αεροστεγώς στην παιδική κρεβατοκάμαρα και αυτό είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο γενικότερα εκτός αν μιλάμε για πράξεις ποινικά κολάσιμες, κάτι που στη συγκεκριμένη περίπτωση ούτε συνέβη, ούτε θα θα συνέβαινε ποτέ.

Ποιος από όλους εκείνους που μιλάνε με ευκολία για ένα αγόρι τριών ετών θα δεχόταν να σχολιάζουν έτσι αυθαίρετα το δικό τους παιδί; Ποιος τους χρίζει ειδικούς στις συμβουλές διαπαιδαγώγησης και ποιος μπορεί να δηλώσει ευθαρσώς ότι είναι ο τέλειος γονιός;

Στιγμιότυπο από το ταξίδι της Ιωάννας Τούνη και του Δημήτρη Αλεξάνδρου στην Καππαδοκία με τον γιο τους.

Ευχής έργον θα ήταν η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Στον πραγματικό κόσμο όμως, ξέρουμε όλοι καλά, πως αυτό δεν είναι κάτι εύκολο- ειδικά όταν πέφτουν επάνω σου οι εκτυφλωτικοί προβολείς της δημοσιότητας- και πως σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται περισσότερος χρόνος να επουλωθούν οι πληγές και να ξεπεραστούν οι εγωισμοί. Μπορεί αυτοί οι δύο άνθρωποι να μην να βρουν ποτέ τους, μπορεί κάποτε να βγαίνουν όλοι μαζί έξω με τα νέα τους ταίρια έχοντας αποκτήσει και οι δυο τους κι άλλα παιδιά.

Το μόνο σίγουρο είναι πως, παρά το πρόσχημα των τρυφερών νουθεσιών, ο κρότος που δημιουργούν οι εκπομπές με σκοπό τα νούμερα τηλεθέασης, όχι μόνο δεν βοηθάει τις σχέσεις του πρώην ζευγαριού, αλλά διογκώνει ένα πρόβλημα που μας κάνει όλους πλέον συνένοχους.