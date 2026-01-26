Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας (26/01) βρέθηκε η Ηρώ Μουκίου, η οποία μίλησε ανοιχτά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πριν από λίγους μήνες και τη δύσκολη περίοδο που βίωσε.

Η ηθοποιός περιέγραψε με έντονη συναισθηματική φόρτιση τον φόβο και την αγωνία που ένιωσε, τόσο όταν διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όσο και όταν ενημερώθηκε ότι έπρεπε να υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Όπως τόνισε, η πίστη της και η στήριξη του συζύγου της αποτέλεσαν βασικά στηρίγματα σε αυτή τη δοκιμασία, η οποία τελικά είχε θετική έκβαση.

Όπως αποκάλυψε, διαγνώστηκε με μεγάλη κύστη στη σπονδυλική στήλη, η οποία της προκαλούσε σοβαρά συμπτώματα στην καθημερινότητά της. «Είχα αταξία στο βάδισμα, έντονους πόνους, πρόβλημα στο αναπνευστικό και έναν τεράστιο πόνο στην κοιλιακή χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αγωνία, όπως είπε, δεν περιοριζόταν μόνο στο χειρουργείο, αλλά κυρίως στην αβεβαιότητα της διάγνωσης. «Το πιο δύσκολο ήταν να μάθω τι ακριβώς είναι αυτό που έχω. Αν ήταν καλοήθης ή κακοήθης όγκος. Σε κάθε περίπτωση, η επέμβαση στη σπονδυλική στήλη και στον νωτιαίο μυελό ήταν εξαιρετικά απαιτητική», εξήγησε.

Παρά τους κινδύνους, η Ηρώ Μουκίου δήλωσε ότι η πίστη της δεν κλονίστηκε, αλλά ενισχύθηκε. «Σε τέτοιες επεμβάσεις υπογράφεις ότι μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές, ακόμη και απώλεια κινητικών ή νοητικών λειτουργιών. Κι όμως, μέσα σε τρεις μήνες περπατούσα και οδηγούσα», ανέφερε, μιλώντας για ένα «θαύμα», όπως το χαρακτήρισε.

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι έχει κάνει τάμα στον Άγιο Νεκτάριο, το οποίο εκπληρώνει περπατώντας οκτώ χιλιόμετρα. Αναφέρθηκε, τέλος, και στη μακροχρόνια σχέση της με τον σύζυγό της, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και 25 χρόνια, παρότι ζουν σε διαφορετικές πόλεις. «Υπάρχουν δυσκολίες, ζήλια και πονηρές σκέψεις, αλλά η βάση είναι η αγάπη», τόνισε.

Η Ηρώ Μουκίου σήμερα δηλώνει καλά και αισιόδοξη, προσπαθώντας να αφήσει οριστικά πίσω της τη δύσκολη αυτή εμπειρία.