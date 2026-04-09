Τα πρώτα 24ωρα στο σπίτι με την κόρη της και τον σύζυγό της περνάει η Κατερίνα Καινούργιου, προσπαθώντας ταυτόχρονα να απαντήσει στα χιλιάδες μηνύματα που έχει δεχτεί από την περασμένη Παρασκευή όταν γνωστοποιήθηκε η είδηση ότι έγινε μητέρα για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ένας από τους ανθρώπους που έσπευσε να εποκοινωνήσει μαζί της ήταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος μαζί με τη μέλλουσα σύζυγό του, Ελένη Μαστραγγελή.

Οι δύο πρώην συνεργάτες μίλησαν για αρκετή ώρα με πολύ τρυφερά λόγια σε ένα κλίμα συγκίνησης, καθώς ο Ανδρέας γνώριζε πόσο πολύ ήθελε η παρουσιάστρια να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Οι δυο τους δεν μπήκαν καθόλου στη διαδικασία να αναφερθούν σε όσα τους είχαν απομακρύνει. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της Κατερίνας Καινούργιου, τόσο εκείνος όσο και η σύντροφός του ρωτούσαν συχνά κοινούς τους γνωστούς με πραγματικό ενδιαφέρον αν πηγαίνουν όλα καλά.

Εξάλλου, η συνεργασία του Ανδρέα Μικρούτσικου με την Κατερίνα Καινούργιου στον ALPHA είχε ξεκινήσει με τις καλύτερες συνθήκες, και εκείνη έβλεπε στο πρόσωπό του μια πατρική φιγούρα που μπορούσε να του μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή της και να δεχτεί τις συμβουλές του.

Καινούργιου για Μικρούτσικο: «Έχουμε μοιραστεί συγκινητικές στιγμές μαζί»

«Ένα κομμάτι της καρδιάς μου, πώς να το πω, μου λείπει» είχε παραδεχτεί η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής της στα τέλη της περασμένης σεζόν, όταν εκείνος βρισκόταν ήδη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. «Είναι ένας άνθρωπος που έχουμε υπάρξει τόσα χρόνια μαζί, έχουμε μοιραστεί στιγμές και δύσκολες και πάρα πολύ όμορφες και συγκινητικές. Δεν ξεχνάω πολλές συμβουλές που μου έχει δώσει και πόσο πολύτιμη ήταν η παρουσία του».

Όσο για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, στο τέλος της σεζόν θα κληθεί να προσδιορίσει ξανά το πλαίσιο της συνεργασίας του με το MEGA και την εκπομπή Buongiorn. Το ίδιο θα κάνουν όλοι σχεδόν οι συνεργάτες της Φαίης καθώς το πιθανότερο είναι πως το πρωινό μαγκαζίνο θα συνεχίσει με μικρότερο σχήμα μπροστά από τις κάμερες, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει κάνει το MEGA, o ALPHA και ο ΑΝΤ1 για μείωση των μπάτζετ ώστε να αντισταθμίσουν τη συρρίκνωση της διαφημιστικής πίτας.