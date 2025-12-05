Το 35% άγγιξε η εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» το πρωί της Πέμπτης, τερματίζοντας πρώτη στη ζώνη προβολής της (23,1%). Υψηλή επίδοση και για το Happy Day (20,9%) ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε 10,2%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Νωρίς Νωρίς» (χωρίς τη Μαρία Ηλιάκη χτες και σήμερα) με μέσο 1,9% βρέθηκε πιο χαμηλά από τις ξένες σειρές του Μακεδονία TV.

Το υψηλό lead in του διδύμου Χασαπόπουλου-Βούλγαρη ευνόησε και τη Φαίη Σκορδά που έκοψε πρώτη το νήμα με 16,1% (καθαρά ποσοστά) στο δυναμικό κοινό, μια ανάσα πάνω από την Κατερίνα Καινούργιου (15,9%). Στην τελευταία θέση ο Φώτης Σεργουλόπουλος με την Τζένη Μελιτά (2,4%). Στο σύνολο κοινού την πρωτιά πήραν οι «Αταίριαστοι» με 16% και δεύτερη η «Super Κατερίνα» με 14,3%.

Η Κατερίνα Καινούργιου σε λίγες μέρες θα μπει στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Άνοδος για τον ΣΚΑΪ στα καθαρά ποσοστά

Άνοδος για τον Κώστα Τσουρό με 4% στο δυναμικό κοινό και 5,7% στο σύνολο αλλα και για το The Floor με τον Γιώργο Λιανό που έκανε διψήφιο μέσο όρο (10,4%). Το late night show του Φάνη Λαμπρόπουλου έκανε μέσο όρο 8,1% όταν απέναντί του ο Νίκος Χατζηνικολάου με καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Αργυρό περιοριζόταν στο 9,2%.

Στο Open ο Θανάσης Πάτρας έκανε 3,5% στο κοινό 18-54, ο Σπύρος Χαριτάτος ανέβηκε στο 5% (7,7% στο σύνολο), ενώ το κεντρικό δελτίο με την Εύα Αντωνοπούλου σκαρφάλωσε στο 7,8% (8,9% στο σύνολο).

Χαμηλά τα καθαρά ποσοστά για τη «Γη της Ελιάς» στο δυναμικό κοινό (8%) αλλά με διπλάσια επίδοση στο σύνολο (16,7%) , ακόμα πιο κάτω το Roadshow του Γρηγόρη Αρναούτογλου (7,4%) ενώ στον Alpha ο «Άγιος Έρωτας» έκανε 17% (21,8% στο σύνολο). Το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» κέρδισε το 15% του δυναμικού κοινού και οι «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη ανέβηκαν στο 12,4%.

Στους χαμένους της ημέρας η ΕΡΤ1 με το τηλεπαιχνίδι της Ευγενίας Σαμαρά, «Στην πίεση» (1,7%) αλλά και τη σειρά «Το παιδί» 1,5%. Για άλλη μια φορά την πιο αξιοπρεπή επίδοση στο κρατικό κανάλι είχε το «Στούντιο 4» με 6,1% στους πίνακες με τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης.