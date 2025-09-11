Πιο εξομολογητικός από ποτέ υπήρξε ο Ηλίας Ψινάκης για τις επαγγελματικές και προσωπικές του σχέσεις με τον Σάκη Ρουβά. Είκοσι χρόνια μετά το τέλος της πολυσυζητημένης τους συνεργασίας, ο γνωστός μάνατζερ και youtuber μίλησε ανοιχτά στον Κώστα Τσουρό για όσα τους ένωσαν και όσα τους χώρισαν.

Αν και ο Ηλίας Ψινάκης χαρακτήρισε τον Σάκη Ρουβά «σπουδαίο καλλιτέχνη και σπουδαίο άτομο» και «πολύ δουλευταρά», συμπλήρωσε την εποχή που ζούσαν κυριολεκτικά μαζί 24 ώρες το 24ωρο «δεν μπορούσε να έχει γνώμη».

Advertisement

Advertisement

Με τον Σάκη χτίσαμε έναν μύθο μαζί. Αυτός ήξερε πολύ καλά να το υπερασπίζεται και εγώ να το στήνω. Επενδύαμε συνέχεια. Πιο πολλά δίναμε παρά πέρναμε. Πηγαίναμε στην Πάτρα και έκλεινε η πόλη. Έγινε κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στην Ελλάδα. Θα τον συνέχιζα τον μύθο αν ήμουν μάνατζέρ του συνέχεια. Μετά από μένα ο Σάκης είχε έναν πολύ ικανό μάνατζερ, τον Καφίρη. Πάρα πολύ ικανός. Αλλά όχι στο να χτίζει μύθο, να τον εξαργυρώνει. Όταν εξαργυρώνεται δεν μπορεί να χτιστεί πια.

Ο Ηλίας Ψινάκης με τον Σάκη Ρουβά και την Ελένη Μενεγάκη το 1993.

Ηλίας Ψινάκης: «Ο Σάκης πούλησε τον μύθο του»

«Ο Σάκης έκανε οικογένεια, 4 παιδιά. Εκεί χρειάζεσαι χρήματα» συνέχισε ο Ηλίας Ψινάκης. Και τι πουλάς; Τον μύθο σου. Εκεί είναι η μεγάλη του μαγκιά. Ενώ δεν έχει κάνει καμία επιτυχία από τότε, είναι μεγάλη μαγκιά τα τραγούδια που έλεγες στα 18 να τα λες στα 58.

«Κοινωνικά το ίδιο» πρόσθεσε. «Δεν κάνει παρέα με τους ίδιους. Ο Σάκης μορφώθηκε με τη Βουγιουκλάκη, με τον Τσαρούχη, με τον Φωτόπουλο». Αν και τα σπίτια τους βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση, ο Ηλίας Ψινάκης παραδέχτηκε ότι δεν έχουν επαφές: «Άλλες ζωές» απάντησε.

«Με είπε σημείο;» ρώτησε απορημένος ο Ηλίας Ψινάκης τον παρουσιαστή του ΣΚΑΪ όταν του μετέφερε μια απάντηση που είχε δώσει για εκείνον ο Σάκης Ρουβάς στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Δεν υπάρχει νέος Ρουβάς, ούτε νέα Βίσση, ούτε νέα Βανδή, ούτε νέος Ρέμος» ξεκαθάρισε τονίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ μάνατζερ του Κώστα Μαρτάκη, αλλά τον είχε βοηθήσει απλά εξαιτίας της φιλίας του με τον Γιώργο Αρσενάκο.