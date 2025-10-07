Τίτλοι τέλους έπεσαν στη σχέση της Klavdia με τον Oge. Την αποκάλυψη έκανε η ίδια σε διαδικτυακή εκπομπή τονίζοντας όμως ότι είναι όλα καλά μεταξύ τους: «Με τον Oge δεν είμαστε πια μαζί» απάντησε όταν ρωτήθηκε πώς είναι να συνεργάζεσαι με το αγόρι σου. «Είναι η πρώτη φορά που το λέμε κάπου δημόσια» συνέχισε χαμογελώντας. «Μια χαρά. Αγαπιόμαστε. Θαυμαζόμαστε. Εγώ τον θαυμάζω, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή στη χώρα μας σε αυτό που κάνει. Ο τύπος είναι πολυεργαλείο. Γράφει, τραγουδάει, κάνει παραγωγές, τα κάνει όλα».

Klavdia: «Μπορεί να αναζητώ την πατρική φιγούρα»

Για του λόγου του αληθές, μέχρι αυτή τη στιγμή συνεχίζει να ακολουθεί ο ένας τον άλλον στο Instagram. Από την πρώτη στιγμή που είχε γίνει γνωστό ότι είναι ζευγάρι, κάποιοι είχαν σχολιάσει τη μεγάλη διαφορά ηλικίας που είχαν: Η 23χρονη, σήμερα, Klavdia είχε πει πριν από έναν χρόνο για τον 36χρονο αγαπημένο της στο DownTown: «Δεν με απασχολεί η διαφορά ηλικίας. Νομίζω ότι είμαι από τους ανθρώπους που ψυχολογικά μεγάλωσαν πολύ πιο γρήγορα από τη βιολογική τους ηλικία. Μπορεί να είμαι 22, αλλά νιώθω και σκέφτομαι σαν να είμαι 30. Και αυτό το είχα πάντα».

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Klavdia με τον σύντροφό της είχε γίνει την 1η Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο.

«Είμαι πολύ περήφανος για την Klavdia» είχε δηλώσει ο Oge στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ενώ όλοι γύρω τους πιστεύουν ότι παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους θα συνεχίσουν να δουλεύουν μαζί αφού η αγάπη τους για τη μουσική ήταν αυτό που τους είχε φέρει κοντά από την πρώτη στιγμή.