Στο περιοδικό ΟΚ! φωτογραφήθηκε ο Πέτρος Λαγούτης με τους δύο γιους που έχει αποκτήσει από τον γάμο του με τη Μυρτώ Αλικάκη. Ο 51χρονος ηθοποιός μαζί με τον 23χρονο Δημήτρη και τον 20χρονο Γιωργή αποκάλυψαν στον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο άγνωστα στιγμιότυπα της «μοντέρνας» οικογενειακής τους ζωής.

Ποια στοιχεία έχετε από τον πατέρα σας και τι από τη μητέρα σας;

Γιωργής: Στο κομμάτι της εμφάνισης και το κινησιολογικό μού λένε ότι έχω πάρει από τον πατέρα μου. Επίσης από τη μαμά μου έχω πάρει την υπομονή της. Ο μπαμπάς είναι πιο βιαστικός, κάτι που δεν το έχω. Είμαι πιο ψύχραιμος και εξετάζω καλύτερα μια κατάσταση, όπως και η μητέρα μου.

Δημήτρης: Από τη μητέρα μου έχω πάρει τη λογική της και τον καθαρό τρόπο σκέψης της και από τον πατέρα μου έχω πάρει την υπεραναλυτικότητα και την όρεξη για συζήτηση που κάνουμε με φιλοσοφική διάθεση.

Ο Πέτρος Λαγούτης με τη Μυρτώ Αλικάκη το 2010.

Πώς αντιμετωπίσατε τον χωρισμό των γονιών σας;

Γιωργής: Η αλήθεια είναι ότι ήμουν μικρός και δεν θυμάμαι πολλά. Μου έχει μείνει βέβαια η κουβέντα που μας έκαναν εκείνη τη μέρα. Δεν έχω κάποιο μέτρο σύγκρισης για το πώς ήμασταν πριν, αλλά μεγαλώνοντας άρχισα να καταλαβαίνω περισσότερα και εκτίμησα τον τρόποπου διαχειρίστηκαν την κατάσταση. Μας έδειξαν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, πώς δύο άνθρωποι ενώ αγαπιούνται πολύ, επιλέγουν να χωρίσουν για να προστατεύσουν τη σχέση τους. Μπορεί να μου έλειψαν οι οικογενειακές στιγμές στην καθημερινότητά μου, αλλά στις γιορτές και στα γενέθλια ήμασταν πάντα όλοι μαζί.

Δημήτρης: Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 8 χρόνων και ο Γιωργής 5. Είναι μια δύσκολη στιγμή για ένα παιδί, αλλά το διαχειρίστηκαν πολύ ωραία οι γονείς μας.

Ο Πέτρος Λαγούτης ανάμεσα στον μικρότερο γιο του Γεωργή, που εργάζεται ως σεφ, και τον μεγαλύτερο Δημήτρη που ακολουθεί τα χνάρια των γονιών του.

Πέτρος Λαγούτης: «Η ζωή είναι απρόβλεπτη»

Πέτρο, έχει τύχει να είσαι με γυναίκες νεότερές σου.

Αυτό ισχύει. Δεν έχω ηλικιακά κολλήματα, γνώμονας είναι να ταιριάζουν οι άνθρωποι.

Με την τελευταία σου σύντροφο, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, γνωριστήκατε στα γυρίσματα της σειράς «Παγιδευμένοι» πριν από τρία χρόνια. Δεν είστε πλέον μαζί;

Όχι, δεν είμαστε μαζί, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο θέλω να μιλήσω περισσότερο.

Το Νοέμβριο του 2025 ο Πέτρος Λαγούτης είχε κάνει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ.

Η τελευταία σας συνεργασία ήταν πέρσι στο θέατρο, στη Λυσσασμένη γάτα. Θα μπορούσατε να παίξετε ξανά μαζί τώρα που δεν είστε ζευγάρι;

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ναι. Όπως και με τη Μυρτώ (Αλικάκη) παίξαμε σε σίριαλ μαζί, αλλά και στο θέατρο, στην παράσταση Τέλειοι ξένοι. Όταν έχεις χωρίσει με τη σύντροφό σου και έχει περάσει ένα διάστημα, κάθονται οι σκόνες και οι άνθρωποι ηρεμούν. Οπότε πιστεύω πως δεν είναι πρόβλημα να δουλέψεις με έναν πρώην σύντροφό σου.

Μεγαλώνοντας και όντας χωρισμένος, αποφεύγεις να μπαίνεις σε σχέση τόσο εύκολα όσο στο παρελθόν;

Ναι, έχω λίγο άγχος. Μπορεί πλέον να είμαι πιο επιλεκτικός, αλλά είναι πιο ορατή η αγωνία «λες να είμαι μόνος μου;». Μάλλον αγαπώ τη συντροφικότητα πολύ για να το σκέφτομαι έτσι. Έχω μάθει όμως να μη με αγχώνει το μακρινό μέλλον. Δεν το είχα ποτέ. Δεν ξέρω αν θα ζούμε αύριο. Η ζωή είναι τόσο απρόβλεπτη.

