Στο περιοδικό ΟΚ! φωτογραφήθηκε η Μαρία Κορινθίου, προχωρώντας ταυτόχρονα μια κατάθεση ψυχής στον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη. Η 45χρονη ηθοποιός μιλήσε ανοιχτά για τον έρωτά της με το γοητευτικό στέλεχος γνωστής εταιρείας μπαχαρικών, αποκαλύπτοντας πόσο καιρό είναι μαζί, και εξήγησε γιατί είναι δύσκολο να σταθεί ένας άντρας δίπλα της.

Δεν ήθελες να κρατήσεις τη νέα σου σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας;

Φυσικά, αλλά δεν θέλω και να κρύβομαι. Την προστατεύω 100%, απλά θέτω τα όριά μου. Είχε ήδη μαθευτεί στον κύκλο όπου κινούμαι. Ερωτήθηκα και θέλησα όμορφα, απλά και με σεβασμό να οριοθετηθώ, στηρίζοντας την επιλογή μου, την καινούρια μου σχέση κι αυτό που έχω με τον Γιώργο.

Ήσουν έτοιμη να ερωτευτείς ξανά;

Δεν αναζητούσα μια νέα σχέση. Ήταν κάτι απρόβλεπτο. Ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα. (Χαμογελάει.)

Όπως συμβαίνει πάντα με τον έρωτα.

Ναι, έρχεται για να σε πάρει, να σε σηκώσει, να αναποδογυρίσει όλη την κοσμοθεωρία σου, ειδικά όταν είσαι απόλυτη σε κάτι.

Πρόσφατα απαθανατιστήκατε με τον σύντροφό σου σε κοινή θεατρική σας έξοδο. Εσύ νιώθεις οικεία με τα φλας των φωτογράφων. Εκείνος ντρέπεται;

Όχι, δεν ντρέπεται. Τα έχουμε όλα συζητήσει. Εγώ είμαι μαθημένη. Μπορώ να διαχειριστώ πέντε πράγματα. Εκείνος προέρχεται από έναν τελείως διαφορετικό επαγγελματικό χώρο, λιγότερο εξωστρεφή, και είναι και κάτι που δεν τον αφορά.

Μαρία Κορινθίου: Πώς τη γοήτευσε ο νέος της αγαπημένος

Ωστόσο, σίγουρα θα γνώριζε ότι με τη σχέση σας θα βρισκόταν στο επίκεντρο.

Φυσικά, αλλά είναι άλλο να το γνωρίζεις και άλλο να διαπιστώνεις ότι σου συμβαίνει. Είναι άγνωστο και περίεργο για κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν ζήσει ποτέ την έντονη προβολή και δεν το επιθυμούν. Ούτε εγώ έχω την απαίτηση από τον απέναντί μου να είναι εντάξει με κάτι τέτοιο. Γιατί είναι επιλογή μου να ακολουθήσω ένα επάγγελμα με έντονη έκθεση.

Πώς γνωριστήκατε;

Δεν θα μοιραστώ λεπτομέρειες. Κάποια πράγματα θέλω να τα κρατήσω για μένα. Δεν αφορούν και τον κόσμο έτσι κι αλλιώς.

Πόσο καιρό είστε μαζί;

Είμαστε μαζί μετά το Πάσχα.

Τι σε γοήτευσε σε εκείνον;

Πολλά, η αυθεντικότητά του, η κτητικότητά του, είναι αρσενικό. Δύσκολα ένας άντρας μπορεί να είναι δίπλα μου. Κι αυτό επειδή είμαι πολύ δυναμική, απαιτητική, ισχυρογνώμων και πατάω γερά στα πόδια μου. Είναι στοιχεία που δεν τα αποδέχονται εύκολα οι άντρες. Οπότε για να είναι ένας άνθρωπος δίπλα μου, πρέπει να είναι πιο δυνατός από εμένα σε όλα αυτά.

Να ρωτήσω αν πλέον στη μαγειρική σου χρησιμοποιείς περισσότερα μπαχαρικά;

(Γελάει.) Εννοείται, 100%. Μάλιστα με τον Γιώργο έχουμε ξεκινήσει μια επαγγελματική συνεργασία και ετοιμάζουμε πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες ενέργειες.

