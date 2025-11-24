Με υψηλά ποσοστά τηλεθέασης ξεκίνησε η Κυριακή για το Mega αφού η εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» κέρδισε την προτίμηση του δυναμικού κοινού με 13,4%. Στο σύνολο όμως η… χαρά πήγε στον ΣΚΑΪ αφού το «Καλημέρα» έκοψε πρώτο το νήμα με 16,6%.

Η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1 έκανε μέσο όρο 7,8%, φτάνοντας το 11,3%, η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει να σημειώνει απώλειες σε σχέση με την περσινή σεζόν μένοντας στο 9,9%, μια ανάσα πάνω από τους «Δεκατιανούς» του ΣΚΑΪ (9,7%).

Advertisement

Advertisement

Μικρή άνοδος στα ποσοστά τηλεθέασης για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου (4,8%) ενώ ο Νίκος Μάνεσης βγήκε ξανά πρώτος με διαφορά στο δυναμικό κοινό με 17,7%. Στο σύνολο κοινού, μάλιστα, έφτασε ακόμα πιο ψηλά (21,2%).

Λίγο πιο χαμηλά σε σχέση με το Σάββατο «έκλεισε» η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού (12,5%), με την ελληνική ταινία του ΑΝΤ1, «Τέντυ μπόι αγάπη μου» να κερδίζει τη μεσημεριανή μάχη της τηλεθέασης στο κοινό 18-54 (14,4%). Μικρή πτώση για το δίδυμο Πανόπουλου-Λαζάρου στον ΣΚΑΪ (3,4%) και μόλις 1,1% για το «Εδώ TV» του Open. Το δυναμικό κοινό έκανε την έκπληξη και σε εκείνη τη ζώνη αφού η ελληνική ταινία του Star, «Ο θησαυρός του μακαρίτη» έκανε 14,1%.

Το Star διεκδίκησε δυναμικά το κομμάτι του στην πίτα της τηλεθέασης

Δύσκολα τα πράγματα για το παιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει» που πήγε ακόμα χειρότερα στη νέα μέρα και ώρα προβολής του, αφού σημείωσε μόλις 3,7%, όταν ακριβώς απέναντι ο «Τροχός της τύχης» έκανε 14,8%. Υψηλά ποσοστά τηλεθέασης για για τον «Εκατομμυριούχο» του Γρηγόρη Αρναούτογλου (16,2%), ενώ η σειρά του Alpha «Τρομεροί γονείς» έκανε 11%.

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο Άγγελος Νεράτζης πρωταγωνιστούν στη σειρά «Τρομεροί γονείς» του Alpha.

Στην prime time ζώνη, τα «Φαντάσματα» του Star έδωσαν σκληρή μάχη με τη σειρά «Μια νύχτα μόνο» του Mega (13,2% και 12,2% αντίστοιχα). Στο σύνολο κοινού όμως το ερωτικό δράμα του Δημήτρη Λάλου και της Μαριλίτας Λαμπροπούλου απογειώθηκε στο 20,2%.

Το The Voice άντεξε στην πίεση με 16,3% στο δυναμικό και 19,2% στο σύνολο κοινού, αντιθέτως ο «Δικαστής» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη καταδίκασε τον ίδιο του τον εαυτό με 6,7%. Υψηλά ποσοστά τηλεθέασης για τη σειρά IQ 160 με τον Νίκο Κουρή και τη Σμαράγδα Καρύδη (13,4%). Όσο για τη «Γη της Ελιάς» μπορεί να έμεινε στο 9% στο δυναμικό κοινό, στο σύνολο όμως έκανε μέσο όρο 18,1%!