Ο Γιώργος Λιανός και η Κατερίνα Καινούργιου ήταν από τους κερδισμένους στη μάχη της τηλεθέασης.

Το πρώτο φως της χτεσινής ημέρας έφερε το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη στην πρώτη θέση με 17,8% και λίγο πιο χαμηλά το Happy Day με 16%. Η «Κοινωνία ώρα Mega» κέρδισε τη μάχη και στο σύνολο κοινού με 19,2%.

Στην επόμενη ζώνη, η «Super Κατερίνα» πήρε ξανά την πρωτιά με 13,6% με τη Φαίη Σκορδά να ακολουθεί με 10,9%, τον Γιώργο Λιάγκα να μένει στο 9,8% και το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου να περιορίζεται στο 6,7%. Στο σύνολο κοινού οι «Αταίριαστοι» πήραν με άνεση την πρωτιά (18,1%) και στη δεύτερη θέση το δίδυμο Στραβελάκη- Καραμήτρου στο Open έκανε την έκπληξη με 12,5%.

Στους νικητές της ημέρας συγκαταλέγεται ο Πέτρος Κουσουλός, που ανέβηκε στο 14,9%, με τη Ζήνα Κουτσελίνη να μην παραιτείται από τη μάχη (10,6%).

Στα απογευματινά τηλεπαιχνίδια, η Μαρία Μπεκατώρου (15,1%) έδωσε μάχη με τον Γιώργο Πολυχρονίδη (15,2%) ενώ ο Γιώργος Θαναηλάκης στον Alpha έπεσε στο 11,1%. Καλή επίδοση για τη Δέσποινα Μοιραράκη με 12,6%.

Ποιοι ηττήθηκαν στη μάχη της τηλεθέασης

Με αρκετά χαμηλή επίδοση ξεκίνησε η εβδομάδα για την ομάδα του Κώστα Τσουρού. Παρά τα αποκλειστικά ρεπορτάζ για το Survivor, η εκπομπή περιορίστηκε στο 1,8%, ενώ λίγο πριν η εκπομπή του Γιάννη Τσιμιτσέλη είχε κάνει μέσο όρο 4,1%.

Ακριβώς απέναντι στο Open, ο Θανάσης Πάτρας έκανε 4,6% ενώ ο Σπύρος Χαριτάτος σημείωνε 5,2% στο δυναμικό κοινό και 8,8% στο σύνολο.

Χωρίς τον ανταγωνισμό των σειρών της prime time, το Real View κινήθηκε αρκετά χαμηλά- για ένα ημίωρο η τηλεθέαση έπεσε κάτω από το 1% (μέσος όρος 1,6%). Την ίδια ώρα το Survivor έδινε μάχη με το «Παρά Πέντε» (17,9% και 17,1% αντίστοιχα).