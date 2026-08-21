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Ο παρουσιαστής νοσηλεύτηκε εσπευσμένα λόγω σοβαρών αναπνευστικών προβλημάτων και υψηλού πυρετού, γεγονός που οδήγησε στην αναβολή του προγραμματισμένου ραντεβού του με τη διοίκηση του σταθμού.

Αυτή την περίοδο ο παρουσιαστής αναρρώνει στο σπίτι του, έχοντας ωστόσο παρουσιάσει σημαντική εξασθένηση μετά την πολυήμερη παραμονή του στο νοσοκομείο.

Λόγω της κατάστασης της υγείας του, το ζευγάρι αναγκάστηκε να αναβάλει τα σχέδια για τον προγραμματισμένο γάμο του, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ανάρρωσή του.

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Μετά το τέλος της συνεργασίας του με τo MEGA και τη Φαίη Σκορδά, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος υπέγραψε με το OPEN, χωρίς όμως να έχει βγει μέχρι σήμερα κάποια επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει ότι ο 75χρονος παρουσιαστής ανήκει πλέον επίσημα στο δυναμικό του σταθμού.

Μάλιστα όπως είχε γίνει γνωστό στα μέσα Ιουλίου, ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε αναγκαστεί να αναβάλλει το προγραμματισμένο ραντεβού του με τον διευθυντή προγράμματος του καναλιού, Θέμη Μάλλη, λόγω ασθένειας, η οποία τελικά φαίνεται πως δεν ήταν μια απλή ίωση, όπως νόμιζε αρχικά. Μετά τις 20 Ιουλίου ο παρουσιαστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από τη σύντροφό του, η οποία δεν έφυγε από το πλευρό του κατά τη διάρκεια της πολυήμερης νοσηλείας του.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, o Ανδρέας Μικρούτσικος είχε πολύ υψηλό πυρετό και αντιμετώπιζε σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή, γεγονός που ανησύχησε και τον ίδιο αλλά και τους γιατρούς που τον υπέβαλλαν σε μια σειρά εξετάσεων όπως επέβαλλε εξάλλου το βαρύ ιατρικό του ιστορικό.

Τις τελευταίες μέρες ο παρουσιαστής συνεχίζει την ανάρρωσή του στο σπίτι του- αν και βρίσκεται εκτός κινδύνου πλέον, εξακολουθεί να είναι αρκετά αδύναμος και όπως λένε οι δικοί του άνθρωποι, θα χρειαστεί ακόμα αρκετό χρόνο μέχρι να επανέλθει πλήρως.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος με την πρώην σύντροφό του και καλή του φίλη, Σοφία Βόσσου, και τη μέλλουσα σύζυγό του, Ελένη Μαστραγγελή.

Ανδρέας Μικρούτσικος- Ελένη Μαστραγγελή: Ο γάμος μπορεί να περιμένει

Μετά το δύσκολο καλοκαίρι που πέρασαν- φυσικά το ζευγάρι δεν κατάφερε να φύγει ούτε μία μέρα από την πρωτεύουσα- ο Ανδρέας Μικρούτσικος και η Ελένη Μαστραγγελή αναγκάστηκαν να αναβάλλουν τα γαμήλια σχέδιά τους. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το ζευγάρι επιθυμούσε να κάνει έναν λιτό γάμο τον Σεπτέμβρη, κάτι που αυτή τη στιγμή φαντάει απίθανο, καθώς δεν υπήρχε καθόλου καθόλου χρόνος για να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες.

«Για την Ελένη αυτή τη στιγμή πάνω από όλα είναι η υγεία του Ανδρέα» λέει πηγή στη HuffPost. «Είχε ανησυχήσει πάρα πολύ και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να κουράζεται και να τρέφεται σωστά γιατί έχει χάσει αρκετά κιλά λόγω της μακράς νοσηλείας του».