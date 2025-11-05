Σε μία, καταιγιστική, κυριολεκτικά, εξομολόγηση, ο Νίκος Καρβέλας μίλησε στις Rainbow Mermaids για την πρώην σύζυγό του και παντοτινή του μούσα, Άννα Βίσση.

«Δεν την έπαιρνα κι εγώ σοβαρά. Η φωνή της ήταν για μένα αστεία, όπως και αυτή με έπαιρνε αστείο ως συνθέτη» αποκάλυψε με ειλικρίνεια ο Νίκος Καρβέλας. «Όταν της έπαιξα τα ξένα μου τραγούδια αυτή είχε μασήσει και είχε “ερωτευτεί” Άρχισε να παρασύρεται σε έναν δυτικό άνεμο, και έφυγε από τον ανατολικό άνεμο, της εντεχνίλας».

Ο Νίκος Καρβέλας αποκάλυψε πως αντέδρασε όταν του ανέφεραν πρώτη φορά το όνομά της από την εταιρεία που ανήκε τότε για τον δίσκο που ετοίμαζε: «Είναι ωραία γκόμενα η Άννα Βίσση; Πόσο χρονών είναι; 16. Στείλτην».

Στη συνέχεια περιέγραψε την πρώτη τους συνάντηση που τη συνόδευε μάλιστα ο πατέρας της, Νέστορας. «Την έφαγα την καψούρα αμέσως» παραδέχτηκε. «Δεν με γούσταρε καθόλου, δεν της άρεσα».

Νίκος Καρβέλας για τον χωρισμό τους: «Ήμουν για αυτοκτονία. Κρίση καταθλιπτική, επικίνδυνη»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Νίκος Καρβέλας μίλησε για την οδυνηρή περίοδο του διαζυγίου τους την εποχή που ετοίμαζαν τη ροκ όπερα «Δαίμονες». Μάλιστα αρχικά ήταν να παίξει εκείνος στο πλευρό της αλλά έπαθε σοβαρή κρίση μετά την πρώτη τους πρόβα και αποσύρθηκε.

Ο Νίκος Καρβέλας με την Άννα Βίσση το 2001, την εποχή που είχαν κάνει τεράστια εμπορική επιτυχία με τον δίσκο “Κραυγή”

«Μείναμε άφραγκοι, σκοτωθήκαμε. Δεν ήθελε να με βλέπει, δεν ήθελα να τη βλέπω». Στη συνέχεια πήρε την απόφαση να μετακομίσει στο Λονδίνο, με την Άννα Βίσση τελικά να τον ακολουθεί.

Πώς έγραψε ένα πρωί στην κουζίνα του σπιτιού του ο Νίκος Καρβέλας την τελευταία μεγάλη επιτυχία της Άννας Βίσση “Σε περίπτωση που” μετά από μια φράση που είχε ακούσει το προηγούμενο βράδυ μισοκοιμισμένος στα αγγλικά;