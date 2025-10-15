Για άλλη μια φορά η Άννα Βίσση κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό, αυτή τη φορά στην πατρίδα της την Κύπρο. Η διάσημη τραγουδίστρια τραγούδησε ζωντανά κατά τη διάρκεια των βραβείων «Γυναίκες της Χρoνιάς» του περιοδικού Madame Figaro που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο δημοτικό θέατρο Λευκωσίας.

Φέτος μάλιστα η τελετή είχε ξεχωριστή σημασία αφού σηματοδότησε την επέτειο 20 χρόνων «αναγνώρισης, ενδυνάμωσης και έμπνευσης» των γυναικών της Κύπρου.

Την παρουσίαση ανέλαβε η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία επέστρεψε στη σκηνή των βραβείων για πέμπτη φορά ενώ ήταν και η οικοδέσποινα της βραδιάς το 2005, την πρώτη χρονιά που πραγματοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα βραβεία.

Το ίδιο είχε συμβεί και με την Άννα Βίσση, η οποία ήταν το τιμώμενο πρόσωπο και στα πρώτα βραβεία «Γυναίκες της χρονιάς» και εκεί μάλιστα είχε τραγουδήσει ακαπέλα με τη μητέρα της, Σοφία. «Δεν είναι πλέον ακμαία» είπε σε δηλώσεις της η διάσημη τραγουδίστρια που δεν έκρυψε τη συγκίνησή της με το βίντεο που της είχαν ετοιμάσει.

Η Άννα Βίσση και η Ζέτα Μακρυπούλια που συνδέονται με πολύχρονη φιλική σχέση, συναντήθηκαν στη σκηνή των βραβείων με τη 47χρονη ηθοποιό να μην κρύβει τον θαυμασμό της για την 67χρονη τραγουδίστρια, η οποία με τη σειρά της δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον συνοδοιπόρο της, Νίκο Καρβέλα.

Οι λαμπερές εμφανίσεις της Ζέτας Μακρυπούλια στη σκηνή.

Η Άννα Βίσση εμφανίστηκε με ένα λευκό κοστούμι με κόκκινο πουκάμισο σε styling Σοφίας Καρβέλα, ενώ η Ζέτα Μακρυπούλια επέλεξε δημιουργίες της Κύπριας σχεδιάστριας, Έφης Παπαϊωάννου.

Άννα Βίσση: Η ευρωπαϊκή περιοδεία συνεχίζεται

Επόμενος σταθμός της Άννας Βίσση θα είναι το Μόναχο καθώς την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου θα τραγουδήσει ζωντανά στο Circus Krone. Η ευρωπαϊκή περιοδεία της έχει άλλους τρεις σταθμούς: Στι 21 Οκτωβρίου εμφανίζεται στο Άμστερνταμ (AFAS), στις 23 Οκτωβρίου στο Παρίσι (Salle Pleyel) και στις 27 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες (Cirque Royal).