Η Άννα Βίσση με την κουμπάρα της, Χριστίνα Πολίτη.

Άλλη μία σημαντική στιγμή στην καριέρα της έζησε το βράδυ του Σαββάτου η Άννα Βίσση, γεμίζοντας ασφυκτικά το Καλλιμάρμαρο, ένα σκηνικό που αναμένεται να επαναληφθεί και στη δεύτερη συναυλία της Κυριακής. Πολλοί διάσημοι Έλληνες έδωσαν το παρών και ενώ κάποιοι απέφυγαν να φωτογραφηθούν (όπως ο Νικόλαος Ντε Γκρες με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη) άλλοι πόζαραν με χαμόγελο στον φωτογραφικό φακό κατά την είσοδό τους.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» που είχε ιδρύσει η αξέχαστη Μαριάννα Β. Βαρδινιογιάννη, ενώ η Άννα Βίσση είχε ανακηρυχτεί τον περασμένο Φεβρουάριο «Καλλιτέχνις για την ΕΛΠΙΔΑ» από τη νέα πρόεδρο του Συλλόγου, Χριστιάννα Βαρδινογιάννη- Γουλανδρή.

Ο συνιδιοκτήτης της Panik Records, Γιώργος Αρσενάκος με την ΕλένηΦουρέιρα.

Ο Αντώνης με την Ιωάννα Σρόιτερ.

Η ξανθιά, πλέον, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Η Αγγελική Νικολούλη.

Ο Νίκος Καρβέλας με τη σύντροφό του, Έλενα Φερεντίνου.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Η Αθηνά Οικονομάκου ανάμεσα στη Χριστίνα Κοντοβά και τον Κωνσταντίνο Δέδε.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Η Ζήνα Κουτσελίνη με την κόρη της Έμμα.

Η Κατερίνα Διδασκάλου.

Η Σάσα Σταμάτη με τον Νίκο Καρβέλα.