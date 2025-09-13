Φίλοι της μουσικής κατέκλυσαν από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (13/9) το Καλλιμάρμαρο για να απολαύσουν από κοντά την Άννα Βίσση.

Η «απόλυτη σταρ» ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00, ανοίγοντας τη βραδιά με την επιτυχία της «Σε περίπτωση που».

«Αυτό που μου προσφέρετε απόψε είναι ένα ανεκτίμητο δώρο. Εύχομαι να έχω τη δύναμη να το ζήσω ξανά. Είμαστε πάλι μαζί εδώ, στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία άλλη μια φορά;» είπε συγκινημένη, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα.

Ένα χρόνο μετά τη sold out συναυλία της, που παρακολούθησαν περισσότεροι από 60.000 θεατές, η Άννα Βίσση επιστρέφει για δύο μοναδικές εμφανίσεις, το Σάββατο και την Κυριακή (14/9). Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο».

Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00, πολύ πριν την επίσημη έναρξη της συναυλίας στις 21:00, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές από θαυμαστές που περίμεναν υπομονετικά για να μπουν στο στάδιο.