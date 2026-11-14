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Στιγμές αγωνίας μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανούς -και όχι μόνο- ζει ο Νίκος Κοκλώνης στη Νέα Υόρκη καθώς την ώρα που βρισκόταν ήδη μέσα στο αεροπλάνο μαζί με τον Τρύφωνα Σαμαρά προκειμένου να επιστρέψουν στην Ελλάδα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ διέταξε την καθήλωση όλων των αεροσκαφών εξαιτίας εκτεταμένης «τεχνικής βλάβης» που θύμισε σε πολλούς αυτό που είχε συμβεί στη χώρα μας πριν από λίγους μήνες.

Ο Νίκος Κοκλώνης γνωστοποίησε μέσα από το Instagram του λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι βρισκόταν μέσα στο αεροπλάνο ήδη μία ώρα και τους απαγόρευαν να βγουν έξω για «λόγους εθνικής ασφάλειας».

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Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι είχε δοθεί οδηγία σε όλους τους επιβάτες να μη δέσουν τη ζώνη τους ώστε να είναι έτοιμοι για έκτακτη αποβίβαση. Εννοείται ότι μέσα στο αεροπλάνο δημιουργήθηκε αναστάτωση και πολλοί επιβάτες προσπαθούσαν να έρθουν σε επικοινωνία με τους δικούς τους ανθρώπους, ενώ όσο περνούσε η ώρα η σύνδεση στο διαδίκτυο γινόταν όλο και πιο δύσκολη.

Το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη.