«Δεν συνιστώ σε κανένα να βλέπει πρωινή τηλεόραση, που, κατά κανόνα, θυμίζει αγουροξυπνημένο με φάουλ εκπνοή που ακόμη δεν εχει βουρτσίσει τα δόντια του. Αν όμως πρέπει, τότε ας δει “Νωρίς-Νωρίς”» έγραψε ο Νίκος Μαστοράκης στο facebook εξηγώντας γιατί η εκπομπή του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη στην ΕΡΤ αποτελεί «το αντιφάρμακο της σοβαροφάνειας».

Η ανάρτηση του Νίκου Μαστοράκη

Η αλήθεια είναι ότι η εκπομπή της ΕΡΤ με το φτωχό της σκηνικό και το χαμηλό της μπάτζετ, αρχίζει σιγά σιγά να βρίσκει το κοινό της. Την Τρίτη το «Νωρίς Νωρίς» σημείωσε 6,6% στο δυναμικό κοινό, ποσοστό που θεωρείται ικανοποιητικό για τα δεδομένα της εποχής και αυτό οφείλεται κυρίως στην πολύχρονη φιλία των παρουσιαστών που σε κάποιους θύμισαν το δίδυμο Σεργουλόπουλου- Μπακοδήμου.

Από νωρίς στα… βάσανα

Νωρίς νωρίς ανέβηκαν τα μποφόρ στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά; Αυτό ισχυρίζονται τουλάχιστον άνθρωποι που ήταν παρόντες σε ένα σκηνικό που έγινε την Τρίτη με τον Ανδρέα Μικρούτσικο στο πλατό του Buongiorno. Αφορμή στάθηκε ο καλέσμενος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Όπως μας είπαν, ο Ανδρέας, που είχε λείψει από την εκπομπή τις τρεις προηγούμενες μέρες, ήθελε να βρίσκεται κι εκείνος δίπλα στη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο την ώρα τη συνέντευξης και δυνασχέτησε φανερά και έντονα όταν αυτό δεν συνέβη. Εμείς εκεί δεν ήμασταν, όρκο δεν παίρνουμε αλλά η πηγή της πληροφορίας τουλάχιστον έγκυρη τη λες….

Αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς, οι πίνακες τηλεθέασης δεν έχουν ευνοήσει το Buongiorno που συνεχίζει να έχει μια ξεκάθαρη αντιπολευτική χροιά στη σκαλέτα: Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου η εκπομπή βρέθηκε στην τέταρτη θέση με μέσο όρο 10,3% στο δυναμικό κοινό.