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Κατά τον τελικό των γυναικών το Σάββατο, η πριγκίπισσα απένειμε το τρόπαιο στη νικήτρια Λίντα Νόσκοβα φορώντας ένα έντονο κόκκινο φόρεμα.

Την Κυριακή, η πριγκίπισσα Κάθριν παρευρέθηκε στον τελικό των ανδρών συνοδευόμενη από τον σύζυγό της και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους.

Η πριγκίπισσα διατηρεί στενή σχέση με το άθλημα, καθώς διαθέτει ιδιωτικό γήπεδο τένις και προπονείται συχνά για να βελτιώσει την τεχνική της.

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Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κάθριν, τίμησε με την παρουσία της τους τελικούς του Γουίμπλεντον το περασμένο Σαββατοκύριακο, πραγματοποιώντας δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις τόσο για την κομψότητά τους όσο και για τον συμβολισμό τους. Η σύνδεσή της με το βρετανικό ετήσιο τουρνουά αντισφαίρισης είναι εξαιρετικά στενή λόγω του ρόλου της ως «προστάτιδα» του All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Την Κυριακή, 12 Ιουλίου, για τον τελικό του απλού ανδρών, η πριγκίπισσα Κάθριν επέλεξε ένα πιο απαλό και κομψό στυλ, φορώντας ένα ελαιόπράσινο midi φόρεμα με κάπα από τον οίκο Emilia Wickstead, χρώμα που θεωρείται παραδοσιακό για το τουρνουά. Η 44χρονη πριγκίπισσα συνοδευόταν από τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ, και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ και την πριγκίπισσα Σαρλότ, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία της στο φετινό τουρνουά.

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Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, στον τελικό του απλού γυναικών, η πριγκίπισσα Κάθριν εμφανίστηκε μόνη της και εντυπωσίασε με ένα έντονο κόκκινο φόρεμα του οίκου Roland Mouret, το οποίο διέθετε peplum λεπτομέρειες και ζώνη στη μέση. Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής, η Κάθριν απένειμε το τρόπαιο στη νικήτρια Λίντα Νόσκοβα, η οποία επικράτησε της Καρολίνας Μούχοβα.

Πριγκίπισσα Κάθριν: Η αγάπη της για το τένις

Η πριγκίπισσα Κάθριν θεωρείται δεινή παίκτρια του τένις και αγαπά ιδιαίτερα το άθλημα, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την έντονη ενασχόλησή της με το Γουίμπλεντον και τον ρόλο της ως προστάτιδα του συλλόγου. Δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική σχέση με το τουρνουά, καθώς η ίδια αφιερώνει χρόνο στην εξάσκηση και διαθέτει τις δικές της εγκαταστάσεις στο Anmer Hall, το εξοχικό της στο Νόρφολκ, όπου υπάρχει ιδιωτικό γήπεδο τένις για να παίζει με την οικογένειά της.

Η αγάπη της για το άθλημα είναι τόσο βαθιά που συχνά προπονείται με επαγγελματίες παίκτες, ακόμα και με τον Ρότζερ Φέντερερ, με τον οποίο έχουν εμφανιστεί μαζί σε βίντεο κατά τη διάρκεια προπονήσεων στο Γουίμπλεντον για την προώθηση του αθλήματος. Οι άνθρωποι του περιβάλλοντός της έχουν αναφέρει επανειλημμένα ότι η Κάθριν διαθέτει καλή τεχνική κατάρτιση και ανταγωνιστικό πνεύμα, ενώ ενθαρρύνει ενεργά και τα παιδιά της να ασχολούνται με το τένις από μικρή ηλικία.

Η Τζένιφερ Λόπεζ κάθισε δίπλα στον Τομ Χίντλστον, ενώ ακριβώς μπροστά βρισκόταν ο Άντριου Γκάρφιλντ.

Η Λίλι Κόλις με τον σύζυγό της Τσάρλι Μακντάουελ.

Η Άννα Γουίντουρ με τη Νικόλ Κίντμαν και τη Σιένα Μίλερ.