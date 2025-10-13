Ραντεβού με την Acun Medya έκαναν τα στελέχη του ΣΚΑΪ, ζητώντας τους να στείλουν προτάσεις- εκτός από το My Style Rocks- για νέα προγράμματα, τόσο στην απογευματινή ζώνη, όσο και στη βραδινή. Αυτό δεν σημαίνει ότι διατρέχει κάποιο κίνδυνο η εκπομπή του Κώστα Τσουρού, αντιθέτως το κανάλι έχει εκφράσει την επιθυμία να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στο ψυχαγωγικό κομμάτι της εκπομπής, αν και το πρώτο μέρος της ενημέρωσης σημειώνει υψηλότερη τηλεθέαση.

Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, θα κάνει πρεμιέρα η νέα εκπομπή του Γρηγόρη Γκουντάρα με τη Νάταλι Κάκκαβα στο Open. Εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον plot twist αφού λέγεται ότι θα ακολουθήσουν την αυθεντική συνταγή του gossip «μεσημεριανού» ώστε να διαφοροποιηθούν από τον ισχυρό ανταγωνισμό με πολλές αποκλειστικότητες.

Για άλλη μια φορά το όνομα του Δημήτρη Ουγγαρέζου συζητήθηκε εξαιτίας μιας κόντρας του: Αυτή τη φορά σειρά είχε ο Πάνος Κατσαρίδης που αναζωπύρωσε μια διαμάχη που είχε αρκετά επεισόδια στο παρελθόν και τον είχε πειράξει πολύ αφού ο Δημήτρης είχε καταφερθεί εναντίον του ακόμα και μέσα από την ιστοσελίδα που ανήκε στον αδελφό του, Αλέξανδρο Κατσαρίδη.

Βγήκε πανελίστας πρωινής εκπομπής Σαββατοκύριακου- ο οποίος είναι και ο ίδιος γονιός- να υποστηρίξει ότι η Ιωάννα Τούνη θα έπρεπε να πάει τον γιο της σε παιδοψυχολόγο; Ευτυχώς που υπήρξε άμεσα αντίδραση από γυναίκα συνάδελφό του που έσωσε με συνοπτικές διαδικασίες στον τηλεοπτικό αέρα το σοβαρό αυτό ατόπημα.

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής.

Δεν έχει σύμβαση αορίστου χρόνου ως παρουσιαστής αλλά ως δημοσιογράφος λένε πηγές του ΣΚΑΪ για τον Γιώργο Κουρδή. Ο σταθμός του έστειλε εξώδικο όχι γιατί είχε σκοπό να τον απολύσει, αλλά του έχει προτείνει να αξιοποιηθεί σε άλλο πόστο, όπως το δελτίο ειδήσεων, αφού αρνείται να συμμετέχει στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» μετά την ανάθεση της παρουσίασης της εκπομπής στον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Φυσικά ανάλογο εξώδικο δεν έχει σταλεί στην εγκυμονούσα Ευλαμπία Ρέβη, η οποία είχε και σύμβαση και ξεχωριστό συμβόλαιο για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον φίλο Λάμπρο Κωνσταντάρα- ξέρει εκείνος….