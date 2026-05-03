Ήταν η Μαντόνα που πρώτη έδωσε μια φαντασμαγορική δωρεάν συναυλία στην περίφημη Κόπακαμπάν του Ρίο ντε Τζανέιρο τον Μάιο του 2024 προκαλώντας ντελίριο στην πόλη.

Εκτοτε, μεγάλες σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνή ακολουθούν τα βήματά της. Το 2025 ήταν η Lady gaga και το 2016 η Σακίρα την οποία παρακολούθησαν πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους.

¡HISTÓRICO! 🎤🔥



Lo de @shakira en Copacabana hoy es de otro planeta. Con 2.2 millones de personas aproximadamente, la loba acaba de batir todos los récords recientes en Río, superando los:

✅ 2.1M de Lady Gaga (2025)

✅ 1.6M de Madonna (2024)



¡La reina de las audiencias… pic.twitter.com/TQwNSfcoNr — News Day Mundo (@NewsDayMundo) May 3, 2026

Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου. Η συναυλία της Σακίρα ξεκίνησε γύρω στις 23:00, με καθυστέρηση πάνω της μίας ώρας, με το κοινό να την υποδέχεται με έντονο ενθουσιασμό και χειροκροτήματα, ενώ drones στον ουρανό σχημάτιζαν το μήνυμα «αγαπώ τη Βραζιλία» στα πορτογαλικά.

Η σταρ αναφέρθηκε και στην πρώτη της επίσκεψη στη Βραζιλία πριν από περίπου τρεις δεκαετίες, λέγοντας από τη σκηνή: «Ήρθα εδώ όταν ήμουν 18 ετών, κάνοντας όνειρα να τραγουδήσω για εσάς. Και τώρα δείτε αυτό. Η ζωή είναι μαγική».