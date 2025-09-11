Αλλαγή στρατηγικής στο Star στην prime time ζώνη, καθώς το GNTM που κάνει πρεμιέρα στην Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, θα μεταδίδεται μόνο κάθε Παρασκευή με πιο «συμπυκνωμένα» επεισόδια.

Τις τρεις πρώτες εβδομάδες θα μεταδοθούν οι οντισιόν και στη συνέχεια τα μοντέλα μπαίνουν στο σπίτι και κάθε φορά θα προβάλλεται μία αποχώρηση. Όσο για τη «Φάρμα» που κάνει πρεμιέρα στις 22 Σεπτεμβρίου στo Star, θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Advertisement

Advertisement

Λίγες μέρες πριν από την τηλεοπτική του επιστροφή στο πλευρό της Ελένης Τσολάκη, ο Πέτρος Κωστόπουλος (λίγοι θυμούνται ότι και εκείνος ξεκίνησε την τηλεοπτική του διαδρομή στο Star) έδωσε συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου.

Ο Πέτρος, είναι ένας άνθρωπος που έχω πάντα στην καρδιά μου για πολλούς λόγους- από την εταιρεία του ξεκίνησα και έμεινα εκεί μέχρι την τελευταία μέρα- όταν άλλοι, προνομιούχοι, του γύρισαν την πλάτη στα δύσκολα, όπως συνέβη τελευταία με τον Νίκο Κοκλώνη. Ο Πέτρος ήταν επίσης ο καλύτερος συνεργάτης που είχα ποτέ στην τηλεόραση, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω ούτε τη Φαίη, ούτε τη Ναταλία, ούτε τον Λιάγκα, ούτε την Τσολάκη.

Πάντως, σε αντίθεση με ό,τι ακούστηκε, ο ίδιος με διαβεβαίωσε ότι δεν έχει συζητήσει ποτέ με τον ΑΝΤ1 να κάνει βραδινό talk show. Όσο για την Κατερίνα Καραβάτου, το κανάλι της έκανε επίσημη -και τιμητική- πρόταση να παραμείνει στο δυναμικό του και, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, οι ανακοινώσεις θα βγουν πολύ σύντομα. Αύριο Παρασκευή, το «Καλοκαίρι Παρέα» ρίχνει αυλαία με καλεσμένους τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού.

Άνοδο στην ενότητα της ψυχαγωγίας σημείωσε η εκπομπή του Κώστα Τσουρού την Τετάρτη, αγγίζοντας το 7,2%, ποσοστό σχετικά ικανοποιητικό για τα δεδομένα του ΣΚΑΪ. Αν συνεχιστεί αυτό και τις επόμενες μέρες, η εκπομπή θα κάνει μεγαλύτερη στροφή στο lifestyle και θα περιοριστεί η ενημέρωση. Δεν αποκλείεται μάλιστα να αλλάξει όλη η δομή της εκπομπής και να ξεκινάει με ψυχαγωγία αντί για ενημέρωση.

Μεγαλύτερη ανησυχία πάντως προκαλούν τα νούμερα του Power Talk, μια εκπομπή που στοιχίζει πιο ακριβά και δεν δείχνει τάσεις ανόδου (έπεσε μέχρι και το 1,8% σε τέταρτο) αλλά και του Exathlon που έκανε μέσο όρο μόλις 6,1% στο δυναμικό κοινό.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έπεισε την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου να μαγειρεύει στην εκπομπή της- ένα πρόσωπο που είχε κάνει ξανά συζητήσεις με την εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη στο παρελθόν- η συμφωνία έκλεισε οριστικά το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο Πέτρος Κουσουλός θα είναι ο πρώτος καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα στην πρεμιέρα του τη Δευτέρα. Μάλιστα η συνέντευξη θα είναι μαγνητοσκοπημένη αφού την ίδια μέρα βγαίνουν και οι πρώτες «Αποκαλύψεις» του.

Love quiz: Ποιο τηλεοπτικό δίδυμο έχει υπάρξει ζευγάρι και στη ζωή στο μακρινό παρελθόν;