Εδώ και δύο μήνες ο Πέτρος Κωστόπουλος έκανε μυστικές συζητήσεις με την ηγεσία του ΑΝΤ1 προκειμένου να ενισχύσει τη νέα εκπομπή της Ελένης Τσολάκη τα πρωινά του Σαββατοκύριακου.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει ήδη το συμβόλαιο στα χέρια του και βρίσκεται ένα βήμα πριν από τις τελικές υπογραφές με το κανάλι του Αμαρουσίου. Την ίδια στιγμή οι πηγές της HuffPost αναφέρουν ότι η 39χρονη παρουσιάστρια είναι ενθουσιασμένη με αυτή τη συνεργασία, καθώς τρέφει ιδιαίτερο θαυμασμό και σεβασμό για τον πρώην μεγαλοεκδότη και νυν επιχειρηματικό σύμβουλο και ραδιοφωνικό παραγωγό.

Advertisement

Advertisement

Οι δυο τους είχαν αναπτύξει μια σχέση αλληλοεκτίμησης μετά την εμφάνισή του στο «Πρωινό ΣουΣού» του Open το 2024, μετά από μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε συνεχιστεί και εκτός πλατό.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος, όπως σας είχαμε αποκαλύψει εδώ χωρίς να αναφέρουμε το όνομά του επειδή δεν έχει «κλείσει» ακόμα οριστικά, θα έχει ειδικό ρόλο στο πρωινό του ΑΝΤ1, και μάλιστα θα κάθεται ακριβώς απέναντι από την κεντρική παρουσιάστρια σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου.

Μαζί τους θα είναι η Αφροδίτη Γραμμέλη, ο Λευτέρης Κουμαντάκης και ο Νίκος Μισίρης στο ενημερωτικό σκέλος της εκπομπής.

Πέτρος Κωστόπουλος: Ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει ένα προγραμματισμένο ταξίδι στο Όστιν του Τέξας αφού εκεί ζει μόνιμα η κόρη του Αμαλία με τον αρραβωνιαστικό της, ενώ πλέον εκεί σπουδάζει ο 18χρονος γιος του, Μάξιμος, ώστε να βρίσκεται κοντά στην αδελφή του.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Πέτρος Κωστόπουλος ανέβασε μάλιστα μια φωτογραφία στο Instagram που αποχαιρετά τον γιο του στο αεροδρόμιο της Αθήνας λίγο πριν ανοίξει το νέο κεφάλαιο της ζωής του.