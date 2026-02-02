Λίγες ευχάριστες και πιο πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις επεφύλασσε για τους παρουσιαστές της πρωινής κι μεσημεριανής ζώνης η πρώτη μέρα του Φλεβάρη. Η τηλεθέαση της Κατερίνας Καραβάτου «ισοφάρισε» τις επιδόσεις της Ελένης Τσολάκη (7,1%). Το «Σαββατοκύριακο Παρέα», έχοντας πάρει lead in 8,5%, έπεσε μέχρι το 5,3% και κατάφερε να αγγίξει το 10,1% σε ένα μόνο τέταρτο.

Πτώση στην τηλεθέαση και για τη Σίσσυ Χρηστίδου που έκανε μέσο όρο στο δυναμικό κοινό 10,9%, λίγο πιο χαμηλά οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ (10,2%) ενώ την κούρσα οδήγησε ο Νίκος Μάνεσης με 17,8% (και 22,2% στο σύνολο). To δίδυμο Κωνσταντάρα- Μαλέσκου έκανε μέσο όρο 3,8%.

Advertisement

Advertisement

Άνοδική τηλεθέαση για τη Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι (14,3%), χαμηλά το Weekend Live (3,3%) ενώ το «Εδώ TV» του OPEN, σημείωσε 2,4%. Πιο χαμηλά και η Αναστασία Γιάμαλη στο MEGA (7,2%). Τα «Φιλαράκια» στο STAR εξακολουθούν να αντιστέκονται σθεναρά στον ανταγωνισμό (9,8%).

Τηλεθέαση prime time: Το δυναμικό κοινό πήγε Άγιο Δομίνικο

Το μόνο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που κατάφερε να πιάσει τη βάση ήταν αυτό του MEGA (10,2%), ενώ η πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου της σειράς «Έχω παιδιά» δεν σημείωσε την αναμενόμενη τηλεθέαση (8,9%).

Αντιθέτως, το Survivor κατέκτησε την πρωτιά στην prime time ζώνη με 12,5% (14,2% στο σύνολο), ενώ η πολυδιαφημισμένη πρώτη προβολή του Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου στον ALPHA έκανε μέσο όρο 7,6%