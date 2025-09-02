Πρεμιέρα έκανε χτες το απόγευμα το Power Talk με την Τατιάνα Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ. Στο δυναμικό κοινό η εκπομπή έκανε μέσο όρο 6,3%, αγγίζοντας σε τέταρτο το 7,6%, ενώ στο σύνολο κινήθηκε ακόμα πιο χαμηλά με 5,8%.

Με κεντρικό θέμα την Ειρήνη Μουρτζούκου, αλλά και τη 45χρονη οδηγό της Porsche, η, εκτυφλωτικά όμορφη, Τατιάνα Στεφανίδου εμφανίστηκε σε ένα αρκετά σκοτεινό πλατό με ζωντανό κοινό. Μάλιστα το Power Talk προσφέρει το δικό του app, χωρίς χρέωση, ώστε οι τηλεθεατές να μπορούν να ακουστούν πιο άμεσα και δυναμικά.

Εκτός από την Τατιάνα Στεφανίδου, στα πλατό επέστρεψε και η Σία Κοσιώνη, με το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ να σημειώνει 10% στο σύνολο κοινού και 7,2% στο κοινό 18-54.

Αμέσως μετά, το ακριβό στοίχημα της prime time ζώνης, το Exathlon, περιορίστηκε στο 9%, με την έναρξη να σημειώνει 11,6% και το φινάλε του επεισοδίου, που ήταν γεμάτο τραυματισμούς, να πέφτει στο 4,9%. Λίγο υψηλότερες οι επιδόσεις στο σύνολο κοινού (11,3%).

Την ίδια μέρα με την Τατιάνα Στεφανίδου και τη Σία Κοσιώνη, πρεμιέρα έκανε χτες και το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη στο Mega, οι οποίοι μπήκαν με το δεξί: 16,6% στο δυναμικό κοινό και 20,3% στο σύνολο κοινού, μια μικρή ανάσα πάνω από το αντίστοιχο πρωινό δίδυμο του ΣΚΑΪ που έκανε 20,1% στο σύνολο, αλλά 10,4% στο δυναμικό κοινό.

Ακριβώς απέναντι ο Μάνος Νιφλής με τον Γιάννη Κολοκυθά κατέγραψαν 9,8% στο δυναμικό κοινό και 12,8 στο σύνολο, ενώ το δίδυμο Στραβελάκη- Καραμήτρου δυσκολεύτηκε αρκετά στο κοινό 18-54 (3,7%).

Η Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1 έκανε «παρέα» στο 12,3% του δυναμικού κοινού, ενώ οι «Αταίραστοι» πήραν τη νίκη στο σύνολο με 16,7%.

Αρκετά χαμηλά οι «Καθαρές κουβέντες» του Σπύρου Χαριτάτου και της Αλεξάνδρας Χατζηγεωργίου (2,8%) στο Open ενώ ακριβώς απέναντι ο Νίκος Ευαγγελάτος έκανε μέσο όρο 14,4% στο κοινό 18-54- το ίδιο ακριβώς ποσοστό σημείωσε και η επιστροφή της Ράνιας Τζίμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.