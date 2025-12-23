Μπορεί η σπουδαία πρωτοβουλία του ΑΝΤ1 να οργανώσει ξανά φιλανθρωπικό τηλεμαραθώνιο μετά από 19 χρόνια να συγκέντρωσε 3.300.000 ευρώ για πέντε σωματεία που στηρίζουν τα παιδιά που έχουν ανάγκη, οι τηλεθεατές δεν αγκάλιασαν με θέρμη την προσπάθεια και η τηλεθέαση του σταθμού κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε μέσο όρο μόλις 4,2% στο κοινό 18-54, ο Γιώργος Λιάγκας έπεσε στο 8,6%, ο Πέτρος Κουσουλός περιορίστηκε στο 9,2%, η Ζέτα Μακρυπούλια έμεινε στο 6,8% και ο Θάνος Κιούσης μόλις στο 4,9%. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σημείωσε τη χαμηλότερη, ίσως, τηλεθέαση στην ιστορία του (2,4%), ενώ η μαραθώνια ζωντανή εκπομπή με οικοδεσπότη τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, παρά την παρέλαση αστέρων και το πλήθος των προσφορών που συγκέντρωσε, ξεκίνησε με 3,2%, αγγίζοντας μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα το 9,9% (μέσος όρος 6,8% στο δυναμικό κοινό και 7,2% στο σύνολο).

Στην πολύ πρωινή ζώνη το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη έκανε πρόωρα Χριστούγεννα τη Δευτέρα με την τηλεθέαση να εκτοξεύεται στο 24,1% και μάλιστα έκανε την υψηλότερή του επίδοση (30,1%) αφότου είχε ξεκινήσει το Happy Day (15,6%).

Στην επόμενη ζώνη την πρωτιά πήρε η Κατερίνα Καινούργιου με 16,8%, για να ακολουθήσει η Φαίη Σκορδά που έκανε μέσο όρο 10,5% με μια εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο Make a wish. Άνοδος για το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου με 9,7%, ενώ οι «Αταίριαστοι» κέρδισαν το σύνολο κοινού με 15,5%.

Η Ζήνα Κουτσελίνη πέρασε μπροστά από τον μεγάλο της αντίπαλο, Πέτρο Κουσουλό με 11,1%, ο Θανάσης Πάτρας σημείωσε 3,7%, ενώ ο Κώστας Τσουρός «έγραψε» 3,3% αφήνοντας το προβάδισμα στον Σπύρο Χαριτάτο (6,6%).

Τηλεθέαση prime time: Άνετη επικράτηση του Alpha στο δυναμικό κοινό

Στα κεντρικά δελτία τα πιο υψηλά ποσοστά πέτυχε ο Αντώνης Σρόιτερ (17,9%), ενώ η σειρά «Να μ’ αγαπάς», χωρίς απέναντι τον Αντώνη Κανάκη, κέρδισε έδαφος (19,4%). Ο «Άγιος Έρωτας» κέρδισε το ζεύγος Λάλου- Λαμπροπούλου (17,5% και 13,4%), ενώ ακριβώς απέναντι το Real View περιοριζόταν στο 2%. Αναμενόμενη για πολλούς η έκπληξη από το Star με την ταινία Home Alone (16,4%).

Το Porto Leone κέρδισε τη «Γη της Ελιάς» (12,1% και 10,5% αντίστοιχα) στο κοινό 18-54, ενώ στο σύνολο η σειρά του Ανδρέα Γεωργίου πέρασε μπροστά με 19,3%. Ο Φάνης Μουρατίδης με το Money Drop ανήκει στους μεγάλους ηττημένους της σεζόν (5,4%) παρά τη δυναμική του Alpha.