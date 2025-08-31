Πολύ δύσκολες ώρες περνά η τραγουδίστρια Josephine και η οικογένειά της, καθώς η γιαγιά της, Ειρήνη, έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια κολύμβησης στο Πόρτο Ράφτη.

Η 91χρονη γυναίκα βρισκόταν στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα όταν, περίπου στις 13:30, εντοπίστηκε στη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της. Αμέσως οι λουόμενοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ενώ στην παραλία υπήρχε ναυαγοσώστης που έσπευσε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Οι διασώστες προσπάθησαν για αρκετή ώρα να την επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της και ενημερώθηκαν οι οικείοι της. Η τραγουδίστρια, μαζί με τη μητέρα της, έφτασαν γρήγορα στο νοσοκομείο για να πληροφορηθούν το τραγικό συμβάν και τις απαραίτητες διαδικασίες.