Μεγάλη τροφή έδωσε, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις του για τις πρωινές εκπομπές για τις ροζ αποχρώσεις που έδωσαν στην κάλυψη του τροχαίου ατυχήματος που προκάλεσε στη συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Στην εκπομπή Real View πιο ενοχλημένες φάνηκαν η Δάφνη Καραβοκύρη και η Σοφία Μουτίδου, ενώ η Ελίνα Παπίλα και η Έλενα Χριστοπούλου πήραν περισσότερο το μέρος του ηθοποιού. «Πληρώνεις τα ίδια σου τα λάθη» ανέφερε η Δάφνη υπενθυμίζοντας και το επικοινωνιακό του λάθος με τον Πάνο Ρούτσι, ενώ η δεύτερη τόνισε ότι την επόμενη μέρα πήγε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού χωρίς να έχει ενημερώσει κανέναν για το τροχαίο συμβάν.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης «άναψε τα αίματα» στο Buongiorno

Ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Άρη Καβατζίκη στο Buongiorno, όταν ο τελευταίος επισήμανε ότι οι δημοσιογράφοι υπερέβαλαν σε όσα είχαν πει τότε για τον Βασίλη Μπισμπίκη. «Δεν θέλω να μιλάει εξ ονόματός μου κανένας, εγώ δεν υπερέβαλα» είπε ενοχλημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. «Γιατί είπα εγώ;» απόρησε η Φαίη Σκορδά.

Ο Άρης Καβατζίκης τότε είπε ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει την τακτική της Δήμητρας Ματσούκα, ενώ η Νάνσυ Νικολαΐδου έκανε λόγο για «χυδαιότητες» που ακούστηκαν από άλλες εκπομπές. «Ο καθένας ξέρουμε ποιος είναι και τι έχει πει» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια του Mega.

Γιώργος Λιάγκας: «Δεν είναι ωραίο να τσουβαλιάζουμε τα πρωινάδικα»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης απασχόλησε και την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα: «Το ότι βγήκε μία εκπομπή και ξεκίνησε το θέμα τι συμβαίνει με την κυρία Παππά… τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δικό μου “πρωινάδικο” εμείς βγήκαμε και το καυτηριάσαμε, είπαμε ότι είναι φίλοι και το κόψαμε.

Άλλοι ξεκίνησαν το παιχνιδάκι αυτό και δεν ήταν τα πρωινάδικα αλλά το διαδίκτυο, γιατί δεν τα βάζει με τον πραγματικό εχθρό; Εκεί έγινε το πανηγύρι. Αυτό το απαράδεκτο, κίτρινο, ντροπιαστικό σχόλιο έγινε στο διαδίκτυο. Αυτή η εκπομπή το κατακευραύνωσε. Άρα, λοιπόν, μην τσουβαλιάζουμε ανθρώπους και πράγματα», σημείωσε εμφανώς ενοχλημένος ο παρουσιαστής. (δείτε το βίντεο από το 00.56)

«Λέει ότι δεν θέλει να τον παίζουν οι πρωινές εκπομπές. Σε όλο τον κόσμο οι ηθοποιοί αφορούν τον κόσμο και κάποιοι επιλέγουν να ζουν μια ζωή μπροστά στα φώτα. Για να μην τρελαθούμε κιόλας, όταν η σχέση σου είναι η πιο γνωστή, ίσως τραγουδίστρια στην Ελλάδα και τη σχέση αυτή δεν την κρατάς για εσάς αλλά το κάνετε πολύ εξωστρεφές.

Τραγουδάει η Δέσποινα στα μπουζούκια και από τον έρωτά του, πάει ο Βασίλης και χορεύει ένα ζεϊμπέκικο. Περιμένεις, ρε Βασίλη, ότι αυτό δεν θα το παίξουν όλοι; Πες μου μία εκπομπή που δεν έχει ασχοληθεί σε αυτή τη χώρα με αυτή την πλάκα, αν χορεύεις ή όχι καλό ζεϊμπέκικο στη Δέσποινα. Δεν μπορεί η τηλεόραση να μην ασχοληθεί και με τη “στραβή” σου»,

Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τη Δέσποινα Βανδή και τον Λάκη Λαζόπουλο στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας.

«Εμένα με ξεσκίσαν» συνέχισε ο Γιώργος Λιάγκας. Εγώ που σε στήριξα και μου είπες ότι το εκτιμάς, άκουσα τα εξ αμάξης. Με έπαιρναν άνθρωποι που είναι από μένα στον ΑΝΤ1 και έλεγαν “τι έπαθε ο Λιάγκας και στηρίζει τον Μπισμπίκη; Έπιασαν τη Δημήτρα Ματσούκα μεθυσμένη, με χειρότερα παραπτώματα από το δικό σου. Βγαίνει σε όλα τα κανάλια ζητάει συγγνώμη, βλέπεις να ασχολείται κανένας; Το έκλεισε το θέμα. Άρα, Βασίλη, δεν είναι δυο μέτρα και δυο σταθμά. Εσύ βγήκες έξω από τα δικαστήρια την άλλη μέρα και μάλωσες τους δημοσιογράφους, κούνησες το δάχτυλο. Ούτε πήγε σε φίλους δημοσιογράφους 100 μέτρα από την απεργία πείνας του Ρούτσι (σ.σ εννοώντας τον Νίκο Συρίγο)».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στην Ευελπίδων με τη στενή συνεργάτιδα της Δέσποινας Βανδή, Κατερίνα Παπαμερή στις 8 Οκτωβρίου.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης απασχόλησε και το δίδυμο Πορτοσάλτε- Αναστασοπούλου στον ΣΚΑΪ με τον πρώτο να επικρίνει τον δημοσιογράφο Θανάση Αναγνωστόπουλου που χρησιμοποιήσει τη λέξη «αποκατάσταση». Όταν η συμπαρουσιάστριά του του εξήγησε γιατί ειπώθηκε αυτή η λέξη, απάντησε: «Αυτό είναι από εκπομπές που είναι κλειδαρότρυπα».