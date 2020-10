1.004 άστρα από όπου ίσως μπορούν να μας δουν εξωγήινοι

Τριάντα χρόνια αφού ο αστρονόμος Καρλ Σαγκάν του Κορνέλ πρότεινε το Voyager 1 να τραβήξει μια φωτογραφία της Γης από απόσταση δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων (η εμβληματική «Pale Blue Dot» φωτογραφία), δύο αστρονόμοι πάνε ακόμα παραπέρα, αναζητώντας εξωπλανήτες (πλανήτες εκτός του Ηλιακού Συστήματος) που έχουν οπτική επαφή με τη Γη η οποία θα επέτρεπε να διαπιστωθούν τα βιολογικά της χαρακτηριστικά (κοινώς, η παρουσία μας πάνω της), ακόμα και αν η απόσταση είναι κυριολεκτικά αστρονομική.

Η Λίζα Κάλτενεγκερ, αναπληρώτρια καθηγήτρια Αστρονομίας και διευθύντρια του Ινστιτούτου Καρλ Σαγκάν του Κορνέλ, και ο Τζόσουα Πέπερ, αναπληρωτής καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Lehigh, ταυτοποίησαν 1.004 άστρα παρόμοια με τον Ήλιο που μπορεί να περιέχουν πλανήτες σαν τη Γη στις κατοικήσιμες ζώνες τους- όλα εντός απόστασης 300 ετών φωτός από τη Γη- από όπου θα ήταν δυνατός ο εντοπισμός χημικών ιχνών ζωής στη Γη.

Το σχετικό επιστημονικό άρθρο, με τίτλο «Which Stars Can See Earth as a Transiting Exoplanet», δημοσιεύτηκε στις 21 Οκτωβρίου στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Ας αντιστρέψουμε την οπτική γωνία σε αυτήν άλλων άστρων και ας αναρωτηθούμε από ποιο σημείο παρατήρησης άλλοι παρατηρητές θα ήταν σε θέση να δουν τη Γη ως διερχόμενο πλανήτη» είπε η Κάλτενεγκερ. Ένας διερχόμενος πλανήτης (transiting planet) είναι ένας ο οποίος διέρχεται από το οπτικό πεδίο του παρατηρητή ενώ κοιτάει ένα άλλο άστρο, αποκαλύπτοντας έτσι στοιχεία για τη σύνθεση της ατμόσφαιρας του πλανήτη.