12 + 1 πρεμιέρες που περιμένουμε μέχρι την άνοιξη του 2019

Kozlik_Mozlik via Getty Images

O76 via Getty Images

Syed Shabab / EyeEm via Getty Images

bachar skayni via Getty Images

Το κορυφαίο πρωτοποριακό χορευτικό συγκρότημα, με το φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει για πολλοστή φορά στο σταθερό ραντεβού του με το Μέγαρο, με ένα triple bill πρόγραμμα που περιλαμβάνει: τη χορογραφία «Safe as houses» των Σολ Λεόν και Πολ Λάιτφουτ, εμπνευσμένη από το «Ι Ching», το Κινεζικό Βιβλίο των Αλλαγών, και από μελωδίες του Γ.Σ. Μπαχ, το «Partita for 8 dancers» της Καναδής Κρίσταλ Πάιτ, που βασίζεται στη μουσική σύνθεση «Partita for 8 voices» της Κάρολιν Σο και το νέο έργο του πολυβραβευμένου Μάρκο Γκέκε, «Βόλτα με τον δαίμονά σου» σε μουσική των Πάβελ Χάας και Περ Χένρικ Νόρντγκρεν που αντιμετωπίζει το χορό ως εικαστικό έργο.

A quite evening of dance (6-10 Φεβρουαρίου- Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση)