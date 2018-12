To 1994 προβάλλεται στους κινηματογράφους η ταινία « Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία » (Four Weddings and a Funeral). O πολύ άγγλος, Hugh Grant συστήνεται κινηματογραφικά σε ένα ευρύ κοινό – που θα τον λατρέψει- με έναν ρόλο που θα κληθεί να παίξει ξανά και ξανά, σε παραλλαγές. Αυτόν του κάπως αδέξιου κοινωνικά, συχνά αμήχανου και συναισθηματικά ανώριμου αλλά πάντα αξιολάτρευτου, νεαρού εργένη που ερωτεύεται σφόδρα μια αμερικανίδα (την Andie MacDowell) αλλά κινδυνεύει να τη χάσει για πάντα.

Four Weddings and a Funeral (IMDB)

Με κόστος μόλις 3εκατ. λιρών, ένα άγνωστο (με εξαίρεση την MacDowell) cast-τουλάχιστον για τους θεατές εκτός Μεγάλης Βρετανίας- και γυρίσματα μόλις έξι εβδομάδων, η ταινία κατάφερε να κατακτήσει το ευρωπαϊκό και αμερικανικό κοινό και να φέρει στα ταμεία του παγκόσμιου box office 245εκατ δολάρια, δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, μια Χρυσή Σφαίρα και πολλές ακόμη διακρίσεις.

Περισσότερο όμως απ′ οτιδήποτε άλλο κατάφερε να αποτελέσει μια από τις πιο εμβληματικές ταινίες της δεκαετίας του ’90 επανακαθορίζοντας το είδος της ρομαντικής κομεντί.

Τεράστιο βέβαια ατού της ταινίας και το επικό soundtrack και φυσικά αναφερόμαστε στο τραγούδι «Love is all around» (1967) των «The Troggs» σε εκτέλεση και σε εκτέλεση των Wet Wet Wet .