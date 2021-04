2nd GIWA ceremony: 14 Ελληνίδες παρέλαβαν το βραβείο τους σε μία γιορτή όλες τις γυναίκες

Στην μεγάλη γιορτή συμμετείχε η καταξιωμένη μουσικοσυνθέτρια Ευανθία Ρεμπούτσικα και το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει και τη μουσική της.

Η συνεργασία των GIWA με την ΕΥ Ελλάδος διασφάλισε τη διαφάνεια της διαδικασίας συμμετοχής στα βραβεία. Ο κος Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Καθώς έχουμε μπει στο 2021, 200 χρόνια μετά την επανάσταση που γέννησε το σύγχρονο ελληνικό κράτος, είναι αδιανόητο να μιλούμε ακόμη για πράγματα αυτονόητα, όπως η ισότητα των φύλων στην εργασία. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε τον θεσμό των Greek International Women Awards, καθώς αποτελεί μία πρωτοβουλία που έρχεται να αναδείξει υγιή και ισχυρά γυναικεία πρότυπα, τονίζοντας τη δύναμη και τις προοπτικές των γυναικών, φωτίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, τον δρόμο προς την πραγματική αλλαγή».

Οι φετινές νικήτριες ανά κατηγορία είναι :

Τέχνη και Πολιτισμός(Arts and Culture) : Άντρια Ζαφειράκου| Secondary School Teacher and CEO of Artists in Residence

Επιχειρηματικότητα (Business and Entrepreneurship): Ιωάννα Στανεγλούδη | Co-Founder & Chief Risk Officer

Σχέδιο (Design):Ράνια Σβορώνου | Design Director

Μόδα (Fashion):Κατερίνα Μακρυγιάννη | Jewelry designer

Οικονομικές Επιστήμες (Finance):Σοφία Μπαντανίδη | Head of Regulatory Strategy and Policy TTS Innovation

Τουρισμός και Φιλοξενία (Hospitality): Ντίνα Νικολάου | Head Chef

Θετικές Επιστήμες (Science and Technology): Αγγελική Ασημάκη | Senior Lecturer in Cardiac Morphology and Sudden Death

Κοινωνικές Επιστήμες(Social Science): Σύλβια Κλιμάκη | Journalist for Bloomberg

Ναυτιλιακά (Shipping): Μαρίνα Παπαϊωάννου | Principal Academy Advisor

Αθλητισμός (Sports): Κατερίνα Πατρώνη| Sport Assistant

Κοινωνική Υπευθυνότητα (Social Responsibility):Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου | Founder of Yperoxes Gynaikes (Great Women)

Young Star Award: Νατάσσα (Αναστασία) Ανδριτσάκη | Undergraduate Student