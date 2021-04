Τουρισμός: Με τρεις τρόπους θα μπαίνουν στην Ελλάδα οι επισκέπτες από τον Μάιο

BSR Agency via Getty Images

BSR Agency via Getty Images Άμστερνταμ 12 Απριλίου 2021. Τουρίστες που συμμετέχουν στο "τεστ διακοπών" με προορισμό τη Ρόδο, έτοιμοι να αναχωρήσουν για την Ελλάδα, μέσα στα χαμόγελα... (Photo by Patrick van Katwijk/BSR Agency/Getty Images)