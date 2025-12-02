Τη μέρα μικραίνεις μές στο πλήθος

Μαραίνεσαι και χάνεσαι στο δρόμο

Θοδωρής Βοριάς, Ανιλίνες

Η Ελλάδα ποτέ δεν έγινε μία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΙ ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.Παραμένει συνομοσπονδία [sic]διαφόρων φέουδων [πολιτικών, δημάρχων, συνδικαλιστών, πανεπιστημιακών, δικαστών κλπ], που κατά καιρούς συμπλέουν κι άλλοτε συγκρούονται για λόγους εξουσίας [όχι μέχρις εσχάτων].

Ας σταθούμε σε ορισμένα φαινόμενα αυτής της ιδιόμορφης συνύπαρξης:

Η Διαπλοκή ως παίγνιον εξουσίασης

Διαφθορά-σκάνδαλα-διαπλοκή συγκροτούν ένα πλαίσιο που καλύπτεται από ένα πλέγμα, σχεδόν αδιάτρητο από το λαό.

Ακόμα κι αν ανοίξει, τυχαία κι απρόβλεπτα, μία οπή αμέσως «χρήσιμοι ηλίθιοι» όλων των αποχρώσεων επι-σπεύδουν να την κλείσουν, χωρίς όμως ν’αμφισβητούν το δίχτυ προστασίας των εμπλεκομένων.

Η Μιντιακή αναδιάταξη ως κυβερνητικός προσχεδιασμός

Τα ΜΜΕ στην Πατρίδα μας δεν έχουν ως κύριο σκοπό να ενημερώνουν [έστω μεροληπτικά] την κοινή γνώμη αλλά θέλουν να εξασφαλίσουν ένα μέρος του πλούτου, καθώς και τον πρώτο λόγο στη διακυβέρνηση της χώρας [με την αγιοποίηση των δικών τους πουλέν]

Τα επιστημονικά think tanks ως πολιτικός προθάλαμος

Οι επιστήμονες διαθέτουν τη γνώση για να ερευνούν, να εξηγούν, να προβλέπουν και να προλαμβάνουν τις [φυσικές και κοινωνικές] αρνητικές συνέπειες των γεγονότων κι όχι ν’αποτελούν την ουρά ή το δεκανίκι της κάθε εξουσίας [και συχνά μη-ανιδιοτελώς]. Μερικοί μάλιστα υπερβάλλουν εαυτούς και μετατρέπονται σε αυλοκόλακες ή γελωτοποιούς των Αρχηγών.

Οι αλληλοβραβεύσεις της παρέας ως μορφή αυτονομιμοποίησης των ελίτ

Τον τελευταίο καιρό έχει διαπιστωθεί ότι οι διάφορες παρέες [οικονομικές, πνευματικές κλπ] βραβεύουν η μία τους εκπροσώπους της άλλης [και τούμπαλιν], ώστε να διαμορφωθεί μία κοινής αποδοχής «τάξη άξιων», οι οποίοι πρέπει να ηγούνται όλων των δι-εργασιών

Το «εθνικό διαβατήριο» ως κατοχύρωση ανεργίας

Παρά την πρόχειρη, επιπόλαιη και αντι-ακαδημαϊκή εφαρμογή του νόμου για τα μη-κρατικά ΑΕΙ, όπου μόνο το γρήγορο κέρδος ενδιαφέρει τους ιδρυτές και τους συνεργαζόμενους, καλλιεργείται υποδόρεια μία αντίληψη για εύκολη γνώση και επαγγελματική αποκατάσταση.

Αντί να ιδρυθεί το δημόσιο Δελφικό Πανεπιστήμιο στην αδικημένη Στερεά Ελλάδα διαδίδουν ένα ψευδές greek dream παγιδεύοντας τους νέους και τις οικογένειές τους.

Η χώρα μας είναι όμηρος μιάς συνεχούς πορείας από τις νικο-ήττες στις ηττο-νίκες [Αντώνης Σμυρναίος] κι όμως οι Μεγάλοι Παίκτες δεν το βάζουν κάτω και ο λαός δεν βάζει μυαλό.

Ίσως κάποτε να ωριμάσουμε και να δούμε πιο καθαρά τα πρόσωπα και τα πράγματα

Ίσως…

