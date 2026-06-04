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Η Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο ετοιμότητας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Εθνική ομάδα παρουσιάστηκε με νέο σχηματισμό, έδειξε επιθετική διάθεση, προηγήθηκε στο σκορ, είχε δύο δοκάρια και κατάφερε να πάρει την ισοπαλία στην τελευταία φάση του αγώνα.

Η Σουηδία απείλησε πρώτη στο 5ο λεπτό, όταν ο Ίσακ βρέθηκε απέναντι από τον Τζολάκη, όμως δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η αντίδραση της Ελλάδας ήταν άμεση, με τον Τεττέη να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 7’, ενώ στη συνέχεια η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανέβασε την απόδοσή της και πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού.

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Στο 10ο λεπτό ήρθε το πρώτο γκολ για τη «γαλανόλευκη». Ο Τζόλης συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Τσιμίκα, ο οποίος με ψύχραιμο δεξί πλασέ άνοιξε το σκορ. Η Ελλάδα συνέχισε να πιέζει και στο 18’ είχε μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο τέρμα, όταν το δυνατό σουτ του Κουρμπέλη σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Οι Σουηδοί προσπάθησαν να απαντήσουν, όμως η ελληνική άμυνα κράτησε, με τον Ρέτσο να πραγματοποιεί καθοριστική επέμβαση στο 34’, αποτρέποντας σίγουρο γκολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ελλάδα ξεκίνησε ξανά δυνατά και είχε δεύτερο δοκάρι στο 47’, αυτή τη φορά με τον Παυλίδη. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τζόλης έχασε νέα ευκαιρία, όμως η Σουηδία ισοφάρισε στο 53’. Ο Γιόκερες εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα κόντραρε στον Παυλίδη και κατέληξε στα δίχτυα του Τζολάκη για το 1-1.

Μετά την ισοφάριση, οι Σκανδιναβοί πήραν τον έλεγχο και στο 69’ έφτασαν στην ανατροπή. Ο Αλί δημιούργησε τη φάση από τα αριστερά και ο Νίλσον ολοκλήρωσε την προσπάθεια για το 2-1. Η Ελλάδα όμως δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και στην τελευταία φάση του αγώνα κατάφερε να ισοφαρίσει, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Η Εθνική έδειξε καλά στοιχεία απέναντι σε έναν πιο έτοιμο αντίπαλο, με νέο αγωνιστικό πλάνο και αρκετές επιθετικές πρωτοβουλίες. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είδε τους παίκτες του να ανταποκρίνονται θετικά, με την ομάδα να δείχνει χαρακτήρα μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων ήταν:

Σουηδία: Νόρντφελντ, Μπέρνχαρντσον, Λάγκερμπιελκε, Ιέν, Σβένσον, Γκούντμουντσον, Σβάνμπεργκ, Αγιάρι, Νίγκρεν, Γιόκερες, Ίσακ.

Ελλάδα: Τζολάκης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Ρότα, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Τσιμίκας, Τζόλης, Τεττέη, Παυλίδης.