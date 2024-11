2nd Nature: Μια έκθεση με οικο-συναισθηματική νοημοσύνη και με το βλέμμα στη βιωσιμότητα

Pieris.Architects, «2nd Nature»: Οι 5 θεματικές της έκθεσης

Η ομάδα της έκθεσης «2nd Nature»

Οι Pieris.Architects έχουν κερδίσει την αναγνώριση σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς τόσο ως γραφείο όσο και οι επικεφαλείς τους. Μεταξύ άλλων έχουν λάβει τα βραβεία Stephen Welsh και Barton Wilmore και έχουν τιμηθεί με πολυάριθμες διακρίσεις σε σημαντικούς θεσμούς, π.χ. από το Ινστιτούτο Van Alen (ΗΠΑ), το 9/12 (Ταϊβάν) καθώς και το Best Emerging Practice under 40. Το 2012, ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, απένειμε στον Κωνσταντίνο Πιερή το Εθνικό Βραβείο Συνολικής Προσφοράς για τη συμβολή του στην αρχιτεκτονική και το δομημένο περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο.

Εταίρος στο γραφείο Pieris.Architects, η Στέλλα Πιερή διαθέτει ως μηχανικός εξειδίκευση σε τεχνικά θέματα κατασκευής, καθώς και εκτενή εμπειρία στον σχεδιασμό βιώσιμων έργων, όπως ιδιωτικές κατοικίες, ξενοδοχειακές υποδομές, κτίρια γραφείων, οικιστικά έργα μεγάλης κλίμακας και δημόσια έργα χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος, σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η οικο συναισθηματική διάσταση της αρχιτεκτονικής βρίσκονται στον πυρήνα της δουλειάς της και είναι οι αξίες που πρεσβεύει στον δημόσιο αρχιτεκτονικό διάλογο. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ και κατέχει διδακτορικό από το Ε.Μ.Π. με ειδίκευση στον σχεδιασμό ξενοδοχειακών καταλυμάτων μηδενικών εκπομπών άνθρακα και ενέργειας. Έχει διδάξει στο Ε.Μ.Π. (2009-2017) «Σύνθεση και Κατασκευή» και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2017-2018) «Εφαρμογή Βιοκλιματικών Παθητικών Συστημάτων στα Κτίρια» στο πρόγραμμα Zero Spaces. Έχει προσκληθεί ως ομιλήτρια σε ακαδημαϊκά ιδρύματα στο εξωτερικό και έχει συμμετάσχει ως μέλος κριτικής επιτροπής σε σημαντικούς εθνικούς και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

Εταίρος στους Pieris.Architects, ο Πιέρος Πιερής φέρνει την εξειδίκευσή του στην πρακτική και εποπτεύει την εφαρμογή βιώσιμων αναδυόμενων τεχνολογιών στα έργα. Αντιλαμβάνεται την αρχιτεκτονική ως την τέχνη και την επιστήμη της βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων και περιγράφει τη φιλοσοφία του γραφείου ως έναν συνδυασμό ενδελεχούς έρευνας, παιγνιώδους πειραματισμού και διανοητικής προσέγγισης. Πιστεύει στη διαδικασία σχεδιασμού που βασίζεται στην προσεκτική ανάλυση διαφόρων παραμέτρων που επηρεάζουν κάθε έργο, όπως το πλαίσιο, ο πολιτισμός, το κλίμα, η τοπική και η παγκόσμια οικονομία. Είναι απόφοιτος της Bartlett School of Architecture του University College London. Παράλληλα με την αρχιτεκτονική πρακτική έχει υπάρξει προσκεκλημένος ομιλητής σε διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα και μέλος σε κριτικές επιτροπές εθνικών και διεθνών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Η αρθρογραφία του περιλαμβάνει συνεργασίες με την εφημερίδα «Τα Νέα της Τέχνης».

Ο πολυβραβευμένος designer Δημήτρης Παπάζογλου είναι ιδρυτής του διακεκριμένου DpS Athens Studio. Εδώ και τρεις δεκαετίες δημιουργεί ολοκληρωμένες σχεδιαστικές λύσεις για σημαντικούς φορείς στην Ελλάδα, όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου (AEF), το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF), καθώς και για εμβληματικές διεθνείς εταιρείες και ιδρύματα, όπως οι Nike, Huawei, The New York Times, Μουσείο Ορσέ, Κέντρο Πομπιντού, Volvo Ocean Race κ.ά. Έχει κερδίσει τρεις μεγάλους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Σχεδίου (για το rebranding της ΕΒΕ, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και του DISFF). Το 2022 ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος για την επισταμένη έρευνα και τη δουλειά του σε σχέση με την εθνική ταυτότητα της Ελλάδας. Το 2023 έγινε μέλος της Alliance Graphique International (AGI), που συγκεντρώνει στους κόλπους της τους πιο σημαντικούς σχεδιαστές στον κόσμο.

Αρχιτέκτων και interior designer, η Crina Arghirescu Rogard συνδυάζει στη δουλειά της την ευρωπαϊκή διαχρονική αισθητική με μια αίσθηση πολυτελούς νεωτερικότητας επιδιώκοντας να δημιουργεί απροσδόκητες αλλά αρμονικές συνθέσεις. Μετά τις σπουδές της στην περίφημη Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου του Μιλάνου μετακόμισε στο Παρίσι όπου εργάστηκε για την Charles Zana, μια από τις πιο γνωστές γαλλικές εταιρείες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων. Το 2013 δημιούργησε το δικό της γραφείο αρχιτεκτονικής και design κι έκτοτε υπογράφει μια ευρεία γκάμα έργων, από το Παρίσι και την Καζαμπλάνκα μέχρι τη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι. Οι προτάσεις της επιδιώκουν να υπηρετούν τις αξίες της κομψότητας, της ποίησης και της τόλμης, δίνοντας έμφαση στη σημασία του φωτός και στα εκλεπτυσμένα υλικά. Έχουν παρουσιαστεί σε διακεκριμένες εκδόσεις όπως οι The New York Times, Architectural Digest, Wallpaper Magazine, New York Magazine και Elle Decor.