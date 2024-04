3 Body Problem: Η φρικτή πραγματική δολοφονία πίσω από την κορυφαία σειρά του Netflix

Mike Marsland via Getty Images

Mike Marsland via Getty Images

Υπάρχει, ωστόσο, ένα πoλύ σκοτεινό κεφάλαιο στην παραγωγή της νέας σειράς του Netflix από τους δημιουργούς του Game of Thrones , David Benioff και DB Weiss .

Η εφημερίδα The Hollywood Reporter (THR) υποστηρίζει ότι στελέχη της Yoozoo είχαν μια συνάντηση με ανθρώπους του Amazon Studios το 2018, όπου μια συμφωνία για την τηλεοπτική παραγωγή μιας προσαρμογής του ομόνυμου βιβλίου του Liu Cixin βρισκόταν λίγες ώρες πριν από την ολοκλήρωση της.

Ο Ράιαν Τζόνσον, ο οποίος σκηνοθέτησε το Knives Out (σ.σ ”Στα Μαχαίρια”) και το Star Wars: The Last Jedi (σ.σ Ο πόλεμος των άστρων: Επεισόδιο 8 - Οι Τελευταίοι Τζεντάι), είχε συμφωνήσει να αναλάβει τη σκηνοθεσία - και η Amazon είχε ξοδέψει οκτώ μήνες δουλεύοντας πάνω στη συμφωνία.