30 χρόνια μετά, το πιο «επαναστατικό» τραγούδι που γράφτηκε ποτέ, είναι ακόμη επίκαιρο

Οι Public Enemy από τη «γέννησή» τους το έκαναν αυτό με επιτυχία. Δημιούργησε ένα hip hop που ήταν ριζοσπαστικό τόσο πολίτικά όσο και σαν άκουσμα. Το Fight the Power είναι ένα κάλεσμα για δράση.

Ο Chuck έγραψε τους περισσότερους στοίχους στην Ευρώπη, όπου οι Public Enemy άνοιγαν το Run-DMC. «Ήξερα ότι έπρεπε να παρουσιάσω έναν ύμνο που θα απαντούσαν στα ερωτήματα που έθετε η ταινία», είπε ο Chuck.

Ήθελε να αναδείξει τους ήρωες των αφροαμερικανών, ρίχνοντας μπηχτές σε διάσημους «λευκούς» όπως ο Έλβις και ο Τζον Γουέιν («Straight up racist that sucker was, Simple and plain, Mother fuck him and John Wayne» ή «Most of my heroes don’t appear on no stamps»).

Όμως πέρασε και μηνύματα με ότι και τόσο άμεσο τρόπο.

Ξεκινώντας με βίντεο από τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ το Μάρτιο του 1963 στην Ουάσινγκτον, το βίντεο κλιπ, όπως το τραγούδι και η ταινία, δημιούργησε έναν προκλητικό διάλογο μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος της αφροαμερικανικής πραγματικότητας, για να αμφισβητήσει την κοινή αφήγηση περί προόδου. Πόσα άλλαξαν πραγματικά στις ΗΠΑ, τότε και τώρα;