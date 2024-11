35η Εβδομάδα Μόδας στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ: Γιορτή δημιουργικότητας και καινοτομίας

Σπουδαίοι Έλληνες και ξένοι σχεδιαστές μόδας αλλά και fashionbrands παρουσίασαν τις συλλογές τους: Ο διάσημος Βρετανός σχεδιαστής μόδας John Richmond παρουσίασε την SS’ 25 συλλογή , ο Tassos Mitropoulos παρουσίασε τη νέα του συλλογή «ΑΝΔRΟΜΕΔΑ», η σχεδιάστρια μόδας Olga Karaververi συμμετείχε με την “Allaround the world”, Fall/Winter ’25 συλλογή.

Παρουσιάστρια των New Designers Awards ήταν η Ναταλία Κατσακιώρη, fashion editor του Queen.gr, ενώ επίσης, τον λόγο πήρε και η Πρόεδρος του Athens Fashion Week, η Τόνια Φουσεκη η οποία μίλησε για την σπουδαιότητα του θεσμού και το πως στην πορεία της Εβδομάδας Μόδας αυτός έχει αναδείξει πολλούς ήδη καταξιωμένους σχεδιαστές μόδας.

Πιο συγκεκριμένα οι διαγωνιζόμενοι που παρουσίασαν τις συλλογές τους είναι: Keeklos , Kekoa , Vickay , Dear by Agapitos Kouros , Scaladi Barelier , Vasileiades Athanasios , Katerina Koutsounaki .

Νικητές των New Designers Awards by Georg Jensen αναδείχθηκανοι:

Best New Designer : Το fashion brand Vickay της Βικτώριας Καρατζά

Best Trendsetter :Το fashion brand Dear by Agapitos Kouros του Αγαπητού Κούρου

Best Catwalk: Το fashion brand Scala di Barelier του Νικόλα Μπαρελιέ

Χορηγοί της 35Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας ήταν:

New Designers Awards by Georg Jensen. Η νέα συλλογή Vivianna Celebrationεπαναλανσάρει φέτος το χειμώνα ορισμένα από τα πιο εμβληματικά κοσμήματα της ViviannaTorun για τον οίκο GeorgJensen, τιμώντας το πρωτοποριακό πνεύμα της. Με αυτή την ξεχωριστή συλλογή έρχεται να στηρίξει τους νέους σχεδιαστές που πρόκειται να διαγωνιστούν στα New Designers Awards.