42ο Φεστιβάλ Δράμας: Οι ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που διαγωνίζονται

Η Προκριματική Επιτροπή του 42ου Φεστιβάλ Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους Δράμας ανακοίνωσε τις ταινίες που προκρίνονται για το διαγωνιστικό τμήμα.

Η Προκριματική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: Ρόμπι Εκσιέλ - Κριτικό κινηματογράφου/ Δημοσιογράφο, Βαγγέλη Λυμπερόπουλο - Σκηνοθέτη/ Παραγωγό, Σπύρο Ταραβήρα - Σκηνοθέτη/ Παραγωγό, Γιώργο Τελτζίδη - Σεναριογράφο/ Σκηνοθέτη, Αντώνη Παπαδόπουλο – Καλλιτεχνικό Διευθυντή Φεστιβάλ Δράμας/ Σκηνοθέτη, λαμβάνοντας υπ’όψιν τον πολύ μεγάλο αριθμό – ρεκόρ αιτήσεων για μία ακόμη χρονιά - καθώς και το υψηλό επίπεδο των ταινιών, αποφάσισε να προκρίνει τις εξής ταινίες:

1. Yπνοβατικός - Anastasi Melissa. Διάρκεια: 19′

2 Materia - Celeste Gatopoulos Andrea. Διάρκεια: 15′

3 The Dead Ones Georgiou Stefan. Διάρκεια: 19′

4 Unter Elden - Pontikis Peter. Διάρκεια: 10′

5 Η Γραμμή - Αγέλαστος Λουκάς. Διάρκεια: 11′

6 Τo Βάρος της Θάλασσας - Αλεβίζος Κωστής. Διάρκεια: 16′

7 Autour du lit (Περί του κρεβατιού) - Αλεξανδράκη Νινα. Διάρκεια: 17′

8 I am Mackenzie - Αναστασιάδου Άρτεμις. Διάρκεια: 20′

9 Καρτ Ποστάλ Από Το Τέλος Του Κόσμου - Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος. Διάρκεια: 23′

10 Κλεονίκη - Αντωνοπούλου Άννα. Διάρκεια: 28′

11 Chekhov’s Gun - Αργυρός Χρήστος. Διάρκεια: 14′

12 Μίλα - Βακαλιός Ανδρέας. Διάρκεια: 15′

13 Η Ιστορία του Γιάννη Γερμανάκου Κοψίνη Βούλα. Διάρκεια: 14′

14 Ιφιγένεια: όχι πια δάκρυα - Γεωργακόπουλος Γιώργος. Διάρκεια: 18′

15 Ο Καραγκιόζης - Γιγιντής Μιχάλης. Διάρκεια: 26′

16 Keygrip - Γκατζούλης Νάσος. Διάρκεια: 6′

17 Σκοπελίτης ή το Πλοίο - Γκότζος Γιώργος. Διάρκεια 16′

18 Παγίδα Γουδέλης Βασίλης. Διάρκεια 13′

19 Cloud - Δημητρίου Μιχάλης. Διάρκεια 20′

20 Alpha Male - Δημολίκας Χρήστος. Διάρκεια 18′

21 Αfter party - Ζαρμπής Αλέξανδρος. Διάρκεια 9′

22 Πλαστικά Λουλούδια Ζαφείρης Γιάννης. Διάρκεια 4′

23 Ρουζ - Θεοδοσόπουλος Κωστής. Διάρκεια 18′

24 Ο Μάγκας - Κακανιάρης Αλέξανδρος. Διάρκεια 17′

25 Soldier 365 (Στρατιώτης 365) - Καλογιάννη Έλια. Διάρκεια 6′

26 Chopper - Καψανάκης Γιώργος. Διάρκεια 10′

27 Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς Kεκάτος βασίλης. Διάρκεια 9′

28 index - Κολοβός Νικόλας. Διάρκεια 12′

29 Γραίγος Κόντος Αλέξανδρος. Διάρκεια 16′

30 Διάπλους ιστορίες ελπίδας - Κοτσώνη Ιφιγένεια. Διάρκεια 18′

31 W - Κουπετώρης Στέλιος. Διάρκεια 6′

32 Μέσα μου Βλέπω Μονάχα Θάλασσα - Κυβερνήτης Γιώργος | Οικονόμου Πάντζου Νεφέλη | Σιδηροπούλου Μαρία | Χατζηγιάννης Αλέξης. Διάρκεια 24′

33 Αζαν - Μαραγγούλη Γεωργία. Διάρκεια 23′

34 Η απελευθέρωση του Χάραλντ Κβíστ Μαράκη Μελίνα. Διάρκεια 13′

35 Χίμαιρα - Μελπομένη. Διάρκεια 9′

36 Waithood - Μίις Λουιζιάνα. Διάρκεια 21′

37 Μαύρη Αλήθεια - Μπισδίκης Γιώργος. Διάρκεια 9′

38 One Day One Fly - Νιαμονιτάκης Πέτρος. Διάρκεια 6′

39 The Right One - Ντζούκιτς Ούρσκα, Τζάφκας Γαβριήλ. Διάρκεια 14′

40 Βίαιη εξίσωση - Ντούσιας Αντώνης. Διάρκεια 5′

41 Για Χρόνια Πλάγιαζα Νωρίς - Παναγόπουλος Ιάκωβος. Διάρκεια 29′

42 Άννα και Φαίδρα - Πάνικ Ελίνα. Διάρκεια 20′

43 off guard - Παπαδάκη Ντάινα. Διάρκεια 12′

44 Pathologies of Everyday Life - Παπαθανασόπουλος Αλέξανδρος. Διάρκεια 11′

45 Identity - Παππάς Πάνος, Χαραλάμπους Δέσποινα. Διάρκεια 14′

46 Land - Πασκουινέλλι Θεοδώρα -Λένα Αντζέλικα. Διάρκεια 6′

47 Ελληνικόν - Πρέπης Κωνσταντίνος. Διάρκεια 22′

48 Ο Δίκαιος - Πυθαράς Χρήστος. Διάρκεια 7′

49 Γιαζίντι - Σακαλόγλου Έκτωρ. Διάρκεια 20′

50 Αγάπα με - Σαμουράκης Αντώνης. Διάρκεια 26′

51 Βασιλικός - Σέρφας Βαγγέλης. Διάρκεια 18′

52 Εξομολόγηση - Σιεηττάνης Ανδρέας. Διάρκεια 22′

53 Seawolf - Σιταρίδης Χρήστος. Διάρκεια 17′

54 Birds with no Legs - Σταμάτης Παύλος. Διάρκεια 18′

55 Στο Δωμάτιο - Σωτήρχου Μ. Γεωργία. Διάρκεια 15′

56 Γιος - Τατάρογλου Κώστας. Διάρκεια 10′

57 H Σιωπή του Δάσους -Τζιάλλι Βαλεντίνα. Διάρκεια 13′

58 Sable Noir - Τρουμπούκης Θανάσης. Διάρκεια 20′

59 Sad Girl Weekend - Τσακαλέας Δημήτρης , Βαρτζιώτη Λήδα. Διάρκεια 15′

60 Η Θάλασσα - Χαπέσιης Μιχάλης. Διάρκεια 25′