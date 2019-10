60ό ΦΚΘ: Ο βραβευμένος Βασίλης Κεκάτος εύχεται «χρόνια πολλά» στο Φεστιβάλ με τέσσερα σποτάκια

To 2016 κέρδισε στον διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους What’s Next? του Φεστιβάλ του Sundance και πήρε υποτροφία από το Sundance Institute, με την ταινία του Zero Star Hotel. Με τη μικρού μήκους ταινία του Η Σιγή των ψαριών όταν πεθαίνουν το 2018 συμμετείχε σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ, όπως το Λοκάρνο, το Sundance και το Palm Springs. Με την τελευταία ταινία του, Η Απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς (2019), κατέκτησε τον Χρυσό Φοίνικα ταινίας μικρού μήκους καθώς και το Queer Palm στο 72ο Φεστιβάλ των Καννών. H ταινία συνεχίζει την πορεία της στα διεθνή φεστιβάλ με πιο πρόσφατες στάσεις της στα φεστιβάλ του Σαράγιεβο, του Tallinn Black Nights, καθώς και του Telluride, όπου την ταινία επέλεξε για να συμμετάσχει ο σκηνοθέτης του Moonlight, Μπάρι Τζένικνς. Αυτή την περίοδο, ο Βασίλης Κεκάτος ολοκληρώνει το σενάριο της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας του.

Παίζουν:

«Koχύλι»: Hλέκτρα Λιούμη, Άννα Τσιούμπρη

«Βιολέττα»: Σία Φέια, Πανίνος Δαμιανός, Iώκο Ιωάννης Κοτίδης, Mαριέλλα Παναγιώτου, Μαρία Δαμασιώτη

«Τούρτα»: Nικολάκης Ζεγκίνογλου, Koρίνα Dullaart

«Tηλεφωνικός Θάλαμος»: Λίο Νουάγου

Συντελεστές

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεκάτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βαλσαμής

Ήχος: Γιάννης Αντύπας, Βάλια Τσέρου, Περσεφόνη Μήλιου

Mοντάζ: Στάμος Δημητρόπουλος

Σκηνικά-Κοστούμια: Ελεάνα Θαλασσούδη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Δημήτρης Νάκος

Bοηθός Κάμερας: Mάριος Ντελιάς

B΄ Boηθός Κάμερας: Πέγκυ Ζούτη

Ηλεκτρολόγος: Σάκης Κωστής

Βοηθός Ηλεκτρολόγου: Marcin Kukor

Διεύθυνση Παραγωγής: Εύα Κεκάτου

Boηθοί Παραγωγής: Παναγής Μαγδαληνός

Παύλος Σκλάβος

Kάμερα –Φακοί: Στούντιο Kαραμάνος

Φώτα: Σάκης Κωστής

Eργαστήρια Εικόνας: AUTHORWAVE

Διεύθυνση Εργαστηρίου: Πάνος Μπίσδας

Yπεύθυνη Εργαστηρίου: Λίζα Χρυσοχόου

Τεχνικός Υπεύθυνος: Παναγιώτης Καραχάλιος

Eργαστήρια Ήχου: Varibo Sound

Παραγωγός: Ελένη Κοσσυφίδου

Εταιρεία Παραγωγής: Blackbird Production