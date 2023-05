9 Μαΐου: Η «γενέθλια» ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Διακήρυξη Σουμάν

Η δημιουργία της ΕΚΑΧ - σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Λυμπερόπουλο - αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νεολειτουργικής προσέγγισης που περιγράφει ο Ernst Haas στο «The Uniting of Europe, Political, Social and Economic Forces 1950-1967» και η οποία αφορά τον τρόπο επίτευξης της ολοκλήρωσης ( integration ), δηλαδή αυτό που ο David Mitrany περιγράφει στο « A Working Peace System » ως τη δημιουργία σχέσεων συνεργασίας η οποία εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των κρατών. [ xviii]

vi Court of Justice of the European Union. «The Court Opens its Doors». https://curia.europa.eu/jpo/index_en.html (04/05/2023).