A Thousand Blows: Ο Στίβεν Νάιτ επιστρέφει με τις θηλυκές Peaky Blinders

Kate Green via Getty Images

Η ιστορία των Forty Elephants

Σύμφωνα με το βιβλίο του Brian McDonald « Alice Diamond and the Forty Elephants », η Carr είχε εντυπωσιακή εμφάνιση και εργαζόταν ως πωλήτρια λουλουδιών και μοντέλο. Κάποια στιγμή γύρω στο 1890 , εξελέγη «βασίλισσα» των Forty Elephants, μιας οργάνωσης περίπου 40 γυναικών , η προέλευση της οποίας παραμένει μυστήριο .

Η ιστορικός και συγγραφέας Hallie Rubenhold, η οποία έχει γράψει πολλά βιβλία για τις γυναίκες και το έγκλημα αναφέρει πως η συμμορία της Carr είχε την έδρα της γύρω από την περιοχή Elephant and Castle του νότιου Λονδίνου και πολλά από τα μέλη της ήταν φίλες ή συγγενείς των ανδρών μιας συμμορίας κλεφτών που ονομαζόταν Elephant Boys .

Στο βιβλίο του «London Labour and the London Poor», που δημοσιεύτηκε το 1851, ο δημοσιογράφος Henry Mayhew, χαρακτήρισε την περιοχή Elephant and Castle ως «εστία εγκληματικότητας». Σύμφωνα με όσα αναφέρει, οι Forty Elephants φορούσαν ρούχα ειδικά προσαρμοσμένα ώστε να τις βοηθούν στην κλοπή. «Συχνά η φούστα του φορέματος τους είχε μία εσωτερική επένδυση η οποία εκτεινόταν από την τσέπη προς τα κάτω, σχηματίζοντας μια μεγάλη ‘αποθήκη’ γύρω από το φόρεμα, με ένα άνοιγμα μπροστά, όπου μπορούσαν να κρύψουν μικροαντικείμενα», έγραφε ο Mayhew.