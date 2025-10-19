Είτε τις πεις παράνομες είτε τις πεις ψευτοεκλογές, τα αποτελέσματα της κάλπης στα κατεχόμενα έδωσαν ένα ισχυρό χαστούκι στον Τατάρ και στα σχέδια Ερντογάν που προσκυνούσε. Καταποντίστηκε ο ψευτοπρόεδρος του ψευδοκράτους από τους τουρκοκύπριους, οι οποίοι εμπράκτως φαίνεται να απορρίπτουν τα σχέδια της Άγκυρας και ταταρικής γλάστρας της για δύο κράτη στη Κύπρο, αλλά έδειξαν προτίμηση για τον ανθυποψήφιό του ο οποίος συζητά την «Ομοσπονδία»

Αναλυτές περιγράφουν ένα έντονα πολωμένο προεκλογικό σκηνικό, το οποίο πήρε την μορφή άτυπου δημοψηφίσματος για το μέλλον του Κυπριακού:



Από τη μία, το μοντέλο των “δύο κρατών” που πρεσβεύει ο Τατάρ με την πλήρη στήριξη της Άγκυρας, και από την άλλη, η προτεινόμενη “ομοσπονδία” του αρχηγού της «αντιπολίτευσης» Τουφάν Ερχιουρμάν, η οποία όμως παραμένει εντός του πλαισίου και των περιορισμών της τουρκικής πολιτικής.

Να επισημανθεί εδώ, ότι η δημογραφική αλλοίωση στα κατεχόμενα είναι εμφανής: περίπου 40-45% των “ψηφοφόρων” προέρχονται από Τουρκία ή άλλες χώρες, ενώ οι γηγενείς Τουρκοκύπριοι περιορίζονται στο 55-60%.

Πάντως θεωρείται ιστορική η νίκη του υποψήφιου του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) Τουφάν Ερχιουρμάν έναντι του Ερσίν Τατάρ. Και μάλιστα με μεγάλη διαφορά στα ποσοστά με τα μέχρι στιγμής, σχεδόν τελικά, αποτελέσματα των «προεδρικών εκλογών» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ο Τουφάν Ερχιουρμάν λαμβάνει ποσοστό 62,82% και ο Ερσίν Τατάρ 35,74%.

Σύμφωνα με στοιχεία του «ανώτατου εκλογικού συμβουλίου», ψήφισαν 122.195 από τους 218.313 ψηφοφόρους. Από αυτούς, 119.948 κρίθηκαν έγκυρες και 2.247 άκυρες.

Οι «εκλογές» στα κατεχόμενα πηγαίνουν σε δεύτερο γύρο μόνο εάν ο πρώτος δεν εξασφαλίζει το 50 + 1 των ψήφων. Και μέχρι αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα βγάζουν δεδομένο την επικράτηση του Ερχιουρμάν.

Πρώτη αντίδραση Χριστοδουλίδη μετά τη νίκη Έρχιουρμαν: Έτοιμος για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά



Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχάρη τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, τονίζοντας ότι σέβεται την ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων και προσβλέπει σε συνάντηση μαζί του το συντομότερο δυνατόν.