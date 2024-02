miniseries via Getty Images

1. Ποιες είναι οι φάσεις για τη διασύνδεση POS – Ταμειακών Συστημάτων;



2. Τι πρέπει να κάνω για να διασυνδεθώ;

3. Ποιες είναι οι επιλογές μου για την έκδοση των παραστατικών;

Οι διαθέσιμες All in One λύσεις, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ως POS και ως Ταμειακό Σύστημα και είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της διασύνδεσης POS – Ταμειακών Συστημάτων.