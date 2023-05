Αυτές είναι οι 2 καλύτερες horror σειρές των τελευταίων χρόνων

Πέρα από τα μυστηριώδη πλάσματα που σκοτώνουν ανθρώπους, αυτό που κάνει το From τόσο τρομακτικό είναι και η σκοτεινή πόλη από την οποία δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής! Στη σειρά συναντάμε και ένα καστ που αποτελείται από εξαιρετικά έμπειρους και ταλαντούχους ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων ο Harold Perrineau (Lost, Sons of Anarchy, Matrix), Eion Bailey (Band of Brothers, Fight Club, Once Upon a Time) και David Alpay (The Tudors, Suits, The Vampire Diaries).