Αισχύλεια 2021: Επιστρέφουν με μειωμένο εισιτήριο και πολυδιάστατο πρόγραμμα

Στις 27 Αυγούστου το πρόγραμμα περιλαμβάνει την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου από την Ομάδα Σημείο Μηδέν.

Στις 29 Αυγούστου παρουσιάζεται ο «Ορέστης» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα με τους: Άρη Σερβετάλη, Μαίρη Μηνά, Πάνο Βλάχο, Αιμιλιανό Σταματάκη, κ.ά.

Στις 30 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αισχύλεια συστήνει τους George Avramidis And The Invented Memories Feat. Alexandra Sieti σε μελωδίες και τραγούδια που συνδυάζουν jazz ακούσματα με παραδοσιακά στοιχεία Κέλτικης μουσικής. Η τρομπέτα του George Avramidis και τα φωνητικά της Αλεξάνδρας Σιετή, η οποία ξεχώρισε στο φετινό Voice Of Greece, εναλλάσσονται.