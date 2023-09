Ακυκλοφόρητο τραγούδι της Sinéad O’Connor σε σειρά του BBC

via Associated Press

Δύο μήνες μετά τον θάνατό της σε ηλικία 56 ετών, το ακυκλοφόρητο τραγούδι της Sinéad O’Connor με τίτλο «The Magdalene Song» «έντυσε» το τελευταίο επεισόδιο της μίνι σειράς του BBC «The Woman in the Wall», που προβλήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου.