Ακουστικά για να ακούμε ένα και μόνο άτομο μέσα στο πλήθος απλά κοιτώντας το

UW (University of Washington)

UW (University of Washington)

Τη δυνατότητα σε αυτόν που το φορά να ακούει ένα και μόνο άτομο σε ένα πλήθος, απλώς κοιτώντας το, δίνει σύστημα με ακουστικά και Τεχνητή Νοημοσύνη που ανέπτυξαν ερευνητές του University of Washington.

Τα «noise canceling» ακουστικά έχουν εξελιχθεί πολύ μα και πάλι υπάρχουν κάποιοι ήχοι που «διεισδύουν», ενώ επίσης ο χρήστης δεν έχει έλεγχο πάνω στο ποιον ακούει ή πότε. Σε αυτό το πλαίσιο, ομάδα ερευνητών του University of Washington ανέπτυξε ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να κοιτάξει ένα άτομο για τρία έως πέντε δευτερόλεπτα ώστε να το καταγράψει. Το σύστημα αυτό, ονόματι «Target Speech Hearing», μετά ακυρώνει όλους τους άλλους ήχους στο περιβάλλον και παίζει μόνο τη φωνή του ομιλητή που κατέγραψε σε πραγματικό χρόνο, ακόμα και ενώ ο χρήστης/ ακροατής κινείται σε ένα πολύβουο περιβάλλον και δεν κοιτά τον ομιλητή.

Η ομάδα παρουσίασε τα ευρήματά της στις 14 Μαΐου στη Χονολουλού στο ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Ο κώδικας που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη συσκευή είναι διαθέσιμος – αν και η ίδια η συσκευή δεν είναι διαθέσιμη στο εμπόριο (είναι proof of concept).